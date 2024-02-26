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ТАСС

В СФ заявили, что ФРГ совершает недружественный шаг, поддерживая поставку оружия Украине

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что в настоящее время в руководстве Германии находятся потомки "тех, кто нес службу фюреру и Третьему Рейху"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Поддержка Бундестагом (парламент ФРГ) резолюции фракций правящих партий, которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие, является очередным недружественным шагом Германии в сторону России. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Одобрение Бундестагом ФРГ резолюции с призывом о поставках дальнобойных ракет Украине является очередным недружественным шагом Германии в сторону России. Он свидетельствует о несамостоятельности Германии в принятии решений, о ее зависимости от США", - написал сенатор в Telegram-канале.

Политик отметил, что в настоящее время в руководстве Германии находятся потомки "тех, кто нес службу фюреру и Третьему Рейху". "Их приход к власти тоже не случаен. Просто это выгодно американским кукловодам. Отсюда и такие решения - помогать укронацистам", - подчеркнул он.

Сенатор также выразил надежду, что когда-нибудь ситуация изменится и к власти в Германии придут "конструктивные, здравомыслящие политики", которые будут настроены на партнерство с Россией.

О резолюции

22 февраля Бундестаг (парламент ФРГ) поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие.

В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. Крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются.

Бундестаг также в четверг проголосовал против резолюции, предложенной фракцией оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. В ней консерваторы конкретно требовали поставить Украине Taurus. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Бондарев Виктор
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