«Наши дроны получают хорошие отзывы в ВСУ»: Франция намерена увеличить поставки БПЛА на Украину

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БПЛА гражданского назначения UX11 – основа для создания дрона-камикадзе

Украинские военные довольны дронами французского происхождения. Об этом на еженедельном брифинге для прессы сообщили представители Минобороны страны:

Наши дроны получают хорошие отзывы в ВСУ.

Как было указано, беспилотники, разработанные во Франции, «ценятся», потому что они «довольно эффективны» и, в частности, «достаточно устойчивы перед лицом угрозы радиоэлектронного противодействия».

Промышленный сектор также пришел в движение. Поставки французских БПЛА ускорились с мая 2023 года

- отмечается в парламентском отчете.

В сентябре прошлого года производитель дронов Delair объявил о поставке более 150 беспилотников неназванной модели. В конце ноября Parrot со своей стороны сообщила о прогрессе в разработке системы, адаптированной к украинским потребностям.

Минобороны Франции желает как увеличить отгрузку БПЛА, так и перейти к поставкам барражирующего боеприпаса. Как указывается в издании Forces Operations, работы по его созданию ведутся в рамках проекта COLIBRI, запущенного военным ведомством. Данная программа предусматривает создание дрона с минимальным временем полета 30 минут и радиусом действия не менее 5 км. Работы ведут два корпоративных дуэта: MBDA и Novadem создают систему Sphynx, а Delair и Nexter – DARD, по-видимому, основанный на платформе UX11.

Украине не хватает боеприпасов, поэтому дроны рассматриваются в качестве их замены. Ежегодная потребность ВСУ в БПЛА приблизится к миллиону экземпляров

- считают в издании.

Этого показателя стремятся достичь Британия и Латвия, образовавшие «беспилотную коалицию».