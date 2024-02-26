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ТАСС

Эксперт считает, что ко второй годовщине СВО Россия подошла как никогда единой и сильной

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По словам эксперта в области международной политики Тони Кевина, она "почти в точности совпадает с 10-й годовщиной государственного переворота в Киеве"

СИДНЕЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Россия едина и сильна как никогда со времен холодной войны и готова к достижению мира на Украине лишь на своих собственных, заявленных еще в начале СВО условиях. С таким мнением выступил накануне второй годовщины специальной военной операции австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин.

"Россия едина и сильна как никогда со времен холодной войны и готова к достижению мира на Украине лишь на своих собственных, заявленных еще в начале СВО условиях, и ни о каких компромиссах речи в этом случае не идет. Условия остались прежними: денацификация и обязательства сохранения нейтралитета украинского государства, отказ от вступления в НАТО и признание нового статуса Крыма и четырех областей, вошедших в состав Российской Федерации. Все предельно просто и, очевидно, Россия не пойдет на компромисс ни по одному из этих пунктов", - заявил Кевин.

"Сегодня мало у кого возникает сомнение в том, что, если бы Россия не начала СВО, Донбасс бы пал, приняв на свою долю массовое насилие в отношении гражданского населения, гибель людей и вынужденное бегство миллионов жителей в соседнюю Россию. Но, также очевидно, что даже почти взяв в окружение Киев, Москва все равно пыталась добиться дипломатического решения, о чем свидетельствует история с переговорами в Стамбуле", - указал австралийский аналитик, также подчеркнув, что расторжение достигнутых тогда договоренностей "было большой глупостью, как со стороны инициировавших его США и НАТО, так и со стороны согласившегося на это [президента Украины Владимира] Зеленского".

Эксперт напомнил, что "вторая годовщина начала СВО на Украине почти в точности совпадает с 10-й годовщиной государственного переворота в Киеве, который привел с смещению демократически избранного президента [Украины Виктора] Януковича и установлению трех последовательных антироссийских режимов". "Именно эти события, наряду с последовавшим преследованием русскоязычного населения и Украинской православной церкви, и стали первоначальными причинами специальной военной операции, начавшейся спустя восемь лет после референдума в Крыму. До этого Москва настойчиво и последовательно пыталась найти мирные дипломатические решения, но поддерживаемые США правительства в Киеве были слишком полны решимости продвигать программу превращение Украины в националистическое, ненавидящее Россию милитаризованное унитарное государство", - подчеркнул он.

Завершение украинского проекта

Кевин убежден, что для западных стран противостояние России на Украине и при помощи ее правительства - это уже "совершенно безнадежное дело". "Очевидно, что на Западе понятия не имеют, как вернуть Украине боевой дух и способность противостоять РФ на поле боя. Пораженческие настроения усиливаются и порождают политические последствия, одним из которых может стать смена режима в Киеве, что может создать условия для мирных переговоров. Однако, единственный приемлемый для Москвы вариант таких переговоров - это безоговорочное принятие первоначально заявленной Россией повестки, без каких-либо уступок", - резюмировал эксперт. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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