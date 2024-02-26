«Долгий путь к переоснащению танков»: Индия намерена заменить российские и немецкие двигатели своими установками

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После начала проведения СВО немецкая промышленность, перегруженная заказами для нужд киевского режима, оказалась неспособной удовлетворить спрос своих зарубежных клиентов, нуждающихся в двигателях семейства MTU.

В частности, с данным дефицитом столкнулась индийская армия. Состоящие на ее вооружении танки Arjun оснащены двигателями MTU MB 838 Ка-501. Данных силовых установок и запчастей к ним стало не хватать, в связи с чем развернулись работы по импортозамещению, которые проводит DRDO [примерный аналог «Ростеха»].

Двигатель от DRDO DATRAN 1500 собственной разработки постепенно приближается к использованию в индийских ОБТ, но быстрой замены не получится. Это будет долгий путь к переоснащению танков

- говорится в IDRW, указывая, что мощность DATRAN больше на 100 л.с. в сравнении с MTU.

Источники издания сообщили, что для интеграции новой силовой установки требуется решить целый ряд проблем. Во-первых, в отличие от компактной U-образной конструкции нынешних двигателей MTU, DATRAN имеет иную компоновку, что требует внесения изменений в моторный отсек Arjun. Этот процесс, который оценочно займет два года, включает в себя обширное тестирование и проверку.

Во-вторых, требуется поэтапная интеграция. Первое испытание двигателя состоялось в 2023 году, при этом запланированы дальнейшие совместные испытания с промышленными партнерами. После завершения доработок двигатель будет установлен на прототип Arjun для тестирования на мобильность.

После того, как DATRAN 1500 зарекомендует себя на танке Arjun, армия планирует заменить российскую силовую установку на ОБТ Т-90. Ожидается, что танки этой модели начнут получать индийские двигатели с 2027-2028 годов.