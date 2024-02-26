Нуланд: Украине надо вести переговоры, когда она окажется в более выгодном положении

По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам, Вашингтон выступает сейчас против паузы "или фальшивого мира" на Украине

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что время для мирных переговоров по Украине не пришло и Киеву надо приступать к ним, когда он окажется "в более сильной позиции".

"И, разумеется, переговоры можно вести, когда Украина будет находиться в более сильной позиции", - заявила в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, Вашингтон выступает сейчас против паузы "или фальшивого мира" на Украине.

При этом дипломат отрицала, что США диктуют Украине, когда возобновлять диалог. "Войны обычно заканчиваются какого-то рода переговорами. Но мы не будем выбирать этот момент для Украины. Украина сама примет эти решения, - заверила Нуланд. - Ей [Украине] необходимо быть в более сильном положении".

Замгоссекретаря также выступила с утверждением, что в случае, если бы у руководства России была возможность взять "паузу [в конфликте] для отдыха и восстановления, оно бы ею воспользовалось". "Это, очевидно, не в интересах Украины. Украина должна оказаться в более сильном положении", - повторила она. По версии Нуланд, позиция российских властей сводится к тому, чтобы не идти на уступки в случае возможных переговоров и обсуждать лишь вероятные уступки с украинской стороны.

Дипломат добавила, что в связи с этим Вашингтон и его союзники рассчитывают в долгосрочной перспективе профинансировать развитие Вооруженных сил Украины с тем, чтобы "еще больше усложнить" ситуацию для РФ.