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ТАСС

Блинкен заявил, что почти все страны G20 хотят завершения СВО при целостности Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Госсекретарь США отметил, что практически у всех членов Группы двадцати есть "ощутимое сильное желание прекращения российской агрессии и наступления мира"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что практически все страны Группы двадцати (G20) желают завершения российской специальной военной операции с учетом территориальной целостности Украины.

"Что касается Украины. Практически у всех членов Группы двадцати есть ощутимое сильное желание прекращения российской агрессии и наступления мира при соблюдении прав украинцев на свободу и будущее, территориальной целостности их страны. Это было вполне понятно на тех встречах, которые мы провели в последние два дня", - изложил свою точку зрения руководитель американского внешнеполитического ведомства.

По версии Блинкена, на встречах по линии "двадцатки" в Бразилии "звучал очень сильный хор голосов" со стороны "не только государств Группы семи, входящих в Группу двадцати, но и со стороны других относительно необходимости прекращения российской агрессии, восстановления мира, обеспечения того, что украинцы сами определяют свое будущее, сохранения территориальной целостности страны". "Это все более понятно. Думаю, в каком-то смысле это довольно полезное напоминание России о том, что практически весь мир думает об этой агрессии и о том, насколько сильно желание ее прекращения", - утверждал госсекретарь США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил по итогам заседания глав МИД Группы двадцати, что Запад стремится наказать всех тех, кто не следует его правилам, но его попытки "украинизировать" повестку в G20 провалились общими усилиями стран глобального Юга. 

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Страны
Бразилия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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