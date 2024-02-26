Пентагон утверждает, что ВСУ делают успехи на востоке и юге Украины

При этом заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх подчеркнула, что украинские военнослужащие сталкиваются с нехваткой боеприпасов и артиллерии

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх утверждает, что Вооруженные силы Украины делают определенные успехи на поле боя, но сталкиваются с нехваткой боеприпасов.

"Я оставлю за украинцами право оценивать свое положение и ход войны в целом. Но они продолжают делать успехи на востоке и на юге", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов. Сингх добавила, что "проблема, с которой ВСУ сталкиваются сейчас, это нехватка боеприпасов и артиллерии". "Причина этого частично в том, что мы не можем снабжать их", - заявила она.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов.