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ТАСС

США заявили, что не запрещают союзникам поставлять то или иное оружие Украине

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Источник изображения: Максим Никитин/ ТАСС

Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд добавила, что не станет комментировать выбор Вооруженными силами Украины целей для нанесения ударов

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. США не вводят никаких запретов для союзников на поставки того или иного оружия Украине. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, комментируя возможность передачи Киеву американскими союзниками средств поражения средней дальности.

"Мне ничего не известно о том, чтобы США препятствовали передаче союзниками вооружений Украине", - сказала она во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, отвечая на вопрос о возможной передаче американскими союзниками Киеву ракет ATACMS. При этом Нуланд подчеркнула, что не будет комментировать выбор Вооруженными силами Украины целей для нанесения ударов или распространяться о том, дает ли Вашингтон какие-либо советы Киеву на этот счет.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил на регулярном брифинге для журналистов, что США не исключают возможность поставок Украине тактических баллистических ракет ATACMS, имеющих дальность стрельбы до 300 км. Он отказался соглашаться с утверждением, согласно которому США "полагаются только на санкции для того, чтобы усилить давление на Россию в том, что касается ее боевых действий на территории Украины". "У Украины есть средства, и другие страны предоставили ей аналогичные средства большой дальности", - добавил Кирби.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщила, что США планируют передать Украине тактические ракеты для ударов по Крыму. В конце прошлого года Вашингтон начал поставлять Киеву баллистические ракеты, однако до сих пор поставлялись старые системы ограниченной дальности. Сейчас США склоняются к отправке современных версий ракет с большей дальностью стрельбы, которые позволят Украине наносить удары по удаленным районам Крыма. Американские должностные лица не исключили того, что США "могут попросить союзников предоставить Украине ракеты и пополнить арсеналы ATACMS". 

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Россия
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Украина
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