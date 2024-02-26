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ТАСС

Трюдо: Канада и союзники работают над поставками Киеву еще большего числа вооружений

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Президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, 12 июля 2023 года
Президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, 12 июля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

Премьер-министр страны не стал уточнять, какое именно оружие и когда Оттава может передать Киеву

ОТТАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Канада и ее союзники вместе работают, чтобы увеличить поставки Киеву военного оборудования настолько, насколько это возможно. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо журналистам во время посещения провинции Новая Шотландия, его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Мы работаем с партнерами по всему миру, чтобы убедиться, что мы отправляем [Киеву] еще больше военного оборудования, насколько это возможно, и продолжаем закупать еще больше [вооружений] на мировых рынках для отправки на Украину", - сказал премьер-министр. Он не стал уточнять, какое именно оружие и когда Канада может передать Украине.

Трюдо при этом напомнил, что Оттава за время украинского конфликта выделила Киеву более 9 млрд канадских долларов ($6,6 млрд) различной помощи, в том числе около 2,5 млрд канадских долларов ($1,85 млрд) были переданы в виде различных вооружений. 

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Страны
Канада
Украина
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