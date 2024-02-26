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ТАСС

WP: для американских военных в Калифорнии создали полигон с ландшафтом, как на Украине

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Закамуфлированный под ЗСУ-23-4 американский лёгкий танк Sheridan, Форт-Ирвин
Закамуфлированный под ЗСУ-23-4 американский лёгкий танк Sheridan, Форт-Ирвин.
Источник изображения: topwar.ru

По данным газеты, украинский конфликт показал необходимость переосмыслить действия американских солдат на местах

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Полигон с ландшафтом, как на Украине, был создан в Форт-Ирвине, штат Калифорния, чтобы местные военные переосмыслили действия американских наемников на украинском фронте. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее информации, "в прошлые годы на объекте воспроизводилось то, с чем американские военные могли столкнуться в Ираке и Афганистане", а теперь пространство повторяет внешний вид фронта на Украине.

Украинский конфликт показал необходимость переосмыслить действия американских солдат на местах, рассказали изданию чиновники. Например, военным запрещено пользоваться мобильными телефонами в зоне подготовки, поскольку потенциальному противнику, как выяснилось, стало легче обнаружить любое электронное оборудование. Командиры сравнивают опасность, возникающую из-за использования телефонов, с риском, который создавало курение в окопах во время Второй мировой войны. Огоньки от зажженных сигарет тогда позволяли идентифицировать цели.

На другой американской военной базе Форт-Джонсон в штате Луизиана американские солдаты учатся рыть траншеи и создавать блиндажи, которые издание называет "реликтами прошлых конфликтов", необходимые для защиты от беспилотников и бомб.

Как сообщили собеседники газеты, Пентагон в целом пересматривает стратегию боевых действий на основе выводов, сделанных в ходе украинского конфликта. Военные США сосредоточились на подготовке к более масштабному столкновению с "более искусным противником, таким как Россия или Китай". Однако, как подчеркнула директор аналитического Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон, американские и украинские войска "действуют по-разному", поэтому часть выводов, сделанных в ходе конфликта, может оказаться неприменимой для США. 

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