Войти
ТАСС

В Минобороны Франции заявили, что поставки оружия Киеву стимулируют оборонную индустрию

194
0
0
владимир Зеленский и Себастьян Лекорню
владимир Зеленский и Себастьян Лекорню.
Источник изображения: www.lejdd.fr

По словам министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, эти заказы обеспечивают занятость на французских предприятиях

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Поставки вооружений Киеву способствуют развитию французской оборонной промышленности. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире радиостанции RTL.

"Военная помощь Киеву является по сути кредитованием французских оборонных компаний, в частности Nexter (производителей самоходных гаубиц CAESAR), - сказал Лекорню. - Эти заказы обеспечивают занятость на французских предприятиях, выполняющих поставки для Украины".

Ранее Французский институт изучения общественного мнения (Ifop) опубликовал данные опроса, проведенного 7-8 февраля по теме оказания оборонной помощи Украине. Итоги исследования показывают значительное снижение поддержки населением республики военных поставок Киеву.

По данным социологов, сейчас такие действия французских властей поддерживает около 50%, тогда как в июне прошлого года этот показатель составлял около 65%. Еще около 34% участников февральского опроса выступили против оказания поддержи, а 16% респондентов воздержались от ответа.

Это уже шестой опрос по теме поддержки Украины с момента обострения ситуации вокруг Украины в феврале 2022 года. Как отмечают авторы исследования, с каждым разом поддержка Украины и поставок оружия неуклонно "сокращается на всех уровнях". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Украина
Франция
Компании
Nexter
Похожие новости
11.10.2023
Запад решил "перезапустить" украинский ВПК. Но все не так просто
24.02.2023
Компания Eurenco возобновит производство пороха во Франции в объеме 1,2 тыс. тонн в год
08.02.2023
Вот до чего Украина довела европейскую оборонную промышленность
13.07.2022
Страны Запада столкнулись с острой нехваткой оружия и боеприпасов из-за Украины
27.06.2022
Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
06.09.2011
На выставке вооружений в Нижнем Тагиле впервые представят новейшую модификацию танка Т-90 - ФСВТС России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 05:30
  • 59533
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.02 01:21
  • 1
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 15:13
  • 415
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы