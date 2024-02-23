В Минобороны Франции заявили, что поставки оружия Киеву стимулируют оборонную индустрию

По словам министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, эти заказы обеспечивают занятость на французских предприятиях

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Поставки вооружений Киеву способствуют развитию французской оборонной промышленности. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире радиостанции RTL.

"Военная помощь Киеву является по сути кредитованием французских оборонных компаний, в частности Nexter (производителей самоходных гаубиц CAESAR), - сказал Лекорню. - Эти заказы обеспечивают занятость на французских предприятиях, выполняющих поставки для Украины".

Ранее Французский институт изучения общественного мнения (Ifop) опубликовал данные опроса, проведенного 7-8 февраля по теме оказания оборонной помощи Украине. Итоги исследования показывают значительное снижение поддержки населением республики военных поставок Киеву.

По данным социологов, сейчас такие действия французских властей поддерживает около 50%, тогда как в июне прошлого года этот показатель составлял около 65%. Еще около 34% участников февральского опроса выступили против оказания поддержи, а 16% респондентов воздержались от ответа.

Это уже шестой опрос по теме поддержки Украины с момента обострения ситуации вокруг Украины в феврале 2022 года. Как отмечают авторы исследования, с каждым разом поддержка Украины и поставок оружия неуклонно "сокращается на всех уровнях".