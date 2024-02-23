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На вооружении ВСУ заметили старые пулеметы из Чехии

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Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

На вооружении расчетов самоходных артиллерийских установок CAESAR Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили устаревшие чешские пулеметы UK vz.59. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»)

Отмечается, что Чехия передала Украине 3,2 тысячи пулеметов UK vz.59, которые используют на линии боевого соприкосновения.



Единый пулемет UK vz.59 разработали в Чехословакии в 1950-х годах. Его прияли на вооружение в 1959 году, а производство продолжалось до конца 1970-х. UK vz.59 выпускали в двух вариантах — для стрельбы на сошках и со станка. Масса версии на сошках, которую оснащали стволом длиной 550 миллиметров, составляет 8,6 килограмма. Скорострельность пулемета составляет 750 выстрелов в минуту.

В январе на Украине заметили самодельную зенитную установку из ручных пулеметов Калашникова РПК-74. Специальный шарнир с прицелом и местами для установки двух пулеметов поместили в кузов грузовика.

В августе стало известно, что ВСУ используют зенитные пушки КС-19, которые разработали в 1940-х годах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Чехия
Продукция
РПК-74
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