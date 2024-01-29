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На Украине заметили зенитную установку с пулеметами Калашникова

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Украинская зенитная установка с пулеметами Калашникова
Украинская зенитная установка с пулеметами Калашникова.
Источник изображения: rg.ru

На Украине создали зенитную установку из ручных пулеметов Калашникова РПК-74. На самодельную установку обратила внимание «Российская газета» («РГ»).

Отмечается, что изделие заметили на вооружении 108-й бригады территориальной обороны, дислоцированной в Днепропетровской области. Специальный шарнир с прицелом и местом для установки двух пулеметов поместили в кузов грузовика.

Коробчатые магазины пулемета вмещают 45 патронов калибра 5,45 на 39 миллиметров. Прицельная дальность стрельбы РПК-74 по воздушным целям составляет 500 метров, а скорострельность — 600-650 выстрелов в минуту.

Ранее в январе в одном из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили немецкий четырехосный тягач MAN серии KAT 1, который вооружили советской зенитной пушкой КС-19 калибра 100 миллиметров.

В 2022 году стало известно, что украинские военные получили шведские зенитные пушки Bofors Lvakan 40/60, которые начали разрабатывать в 1928 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
РПК-74
Компании
MAN
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