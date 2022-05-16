Украина получила устаревшие зенитные пушки

Украинские военные получили шведские автоматические зенитные пушки. В сети появились снимки, которые демонстрируют устаревшее орудие Bofors Lvakan 40/60 в расположении одной из украинских частей. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что эти орудия малоэффективны против современной авиации. Автор предположил, что шведские пушки могут установить на шасси автомобилей и легкой бронетехники.

Разработку зенитной пушки калибра 40 миллиметров начали в 1928 году, а в 1932-м орудие довели до требуемого уровня. Практическая скорострельность пушки составляет 100 выстрелов в минуту. Bofors L/60 использует осколочные снаряды массой 900 граммов.

В годы Второй мировой войны орудие использовали в СССР, Германии, США и Британии. Также в СССР на основе Bofors Lvakan 40/60 разработали зенитную пушку 61-К.

Ранее в районе Харькова заметили советскую зенитную пушку АЗП-57. Орудие приняли на вооружение Советской Армии в 1950 году.

В декабре 2021 года военно-морские силы Индонезии показали возможности российской установки АУ-220М. Автоматическая установка заменила шведские пушки Bofors L/70 на катерах проекта KCR-60M.