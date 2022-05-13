Украина получила шведские зенитные пушки разработки начала 30-х годов

Многие страны под видом военной помощи украинским вооруженным формированиям стараются сплавить залежавшееся на складах имущество. Это всякого рода боеприпасы, в том числе противотанковые, с истекающими сроками хранения. Можно также вспомнить устаревшие основные боевые танки, легкую бронетехнику (БМП, БТР), гаубицы и пушки.

На днях в Сети появилась фотография, сделанная в расположении одной из частей ВСУ, на ней запечатлено 40-мм автоматическое зенитное орудие L/60 ( Lvakan 40/60).

Это средство противовоздушной обороны было разработано шведским концерном AB Bofors еще в конце 20-х годов. Серийное производство началось как раз девяносто лет назад. С начала по конец 30-х годов поставки осуществлялись почти в два десятка стран.

Масса установки - 2460 кг. Скорострельность - 120 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда - 854 метров в секунду. Прицельная дальность - 7200 метров.

В годы Второй мировой эти орудия имелись на вооружении как стран антигитлеровской коалиции, в том числе СССР, так и нацисткой Германии и ее сателлитов.

Позже L/60 участвовали в различных локальных войнах. Теперь их решили утилизировать на Украине. Конечно, против современной авиации они малоэффективны. Вероятно, в ВСУ их попытаются использовать для работы по земле, как и более современные зенитные установки. Возможно, будут предприняты попытки установки на автомобили или легкую бронетехнику.

Интересно, что индонезийские военно-морские сил, ранее применявшие на своих ракетных катерах модернизированные версии Bofors L/60 - Bofors L/70 с 40-мм орудием, предпочли российские 57-мм модули АУ-220М.

Алексей Моисеев