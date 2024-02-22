Южнокорейские истребители получат немецкие ракеты IRIS-T

Двухместный сверхзвуковой учебно-боевой реактивный самолет T-50 Golden Eagle и истребитель поколения 4++ KF-21 получат ракеты Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T). Об этом сообщает Defense News.

Меморандум о взаимопонимании подписан южнокорейской и немецкой сторонами — компаниями Korea Aerospace Industries и Diehl Defense — в ходе авиашоу, проходящего с 20 по 23 февраля в Сингапуре.

Ранее издание сообщило, что Южная Корея начала серийное производство истребителей поколения 4++ KF-21. Всего в 2024 году южнокорейская сторона планирует выпустить 40 самолетов. Проектирование и производство KF-21 должно завершиться в 2026-м.

В июле 2022-го прототип KF-21 выполнил первый полет.