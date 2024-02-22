Войти
Lenta.ru

Южнокорейские истребители получат немецкие ракеты IRIS-T

151
0
0
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Двухместный сверхзвуковой учебно-боевой реактивный самолет T-50 Golden Eagle и истребитель поколения 4++ KF-21 получат ракеты Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T). Об этом сообщает Defense News.

Меморандум о взаимопонимании подписан южнокорейской и немецкой сторонами — компаниями Korea Aerospace Industries и Diehl Defense — в ходе авиашоу, проходящего с 20 по 23 февраля в Сингапуре.

Ранее издание сообщило, что Южная Корея начала серийное производство истребителей поколения 4++ KF-21. Всего в 2024 году южнокорейская сторона планирует выпустить 40 самолетов. Проектирование и производство KF-21 должно завершиться в 2026-м.

В июле 2022-го прототип KF-21 выполнил первый полет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
Южная Корея
Компании
KAI
Похожие новости
17.02.2016
SA 2016. «Раптор» снова прибыл лишь покрасоваться
24.11.2014
Ветер Джакарты
09.04.2012
«Алениа аэрмакки» предлагает ВВС Филиппин УБС М-346 «Мастер»
16.02.2012
ВС Южной Кореи получат первый серийный вертолет «Сурион» в июне текущего года
08.04.2011
Индонезия намерена приобрести УБС T-50 «Голден игл»
14.07.2010
Сингапур может сделать ставку на учебно-боевые самолеты Alenia Aermacchi M-346
10.06.2010
KAI передала ВВС Республики Корея последний заказанный УТС T-50 «Голден игл»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"