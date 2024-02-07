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Южная Корея начала серийное производство истребителей KF-21

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Первый летный опытный образец перспективного южнокорейского многофункционального истребителя KF-21 Boramae (KF-X, серийный и бортовой номер "001") в первом полёте. Сачхон, 19.07.2022
Первый летный опытный образец перспективного южнокорейского многофункционального истребителя KF-21 Boramae (KF-X, серийный и бортовой номер "001") в первом полёте. Сачхон, 19.07.2022.
Источник изображения: Korean Aerospace Industries (KAI)

Южная Корея начала серийное производство истребителей поколения 4++ KF-21. Об этом сообщает Defense News.

Всего в 2024 году южнокорейская сторона планирует выпустить 40 самолетов. Проектирование и производство KF-21 должно завершиться в 2026-м. Военно-воздушные силы (ВВС) Южной Кореи планируют развернуть первое подразделение с этими самолетами в том же году.

Издание напоминает, что KF-21 созданы на замену истребителям F-4 и F-5. К 2032 году ВВС Южной Кореи планируют иметь в общей сложности около 120 самолетов поколения 4++.

В июле 2022-го прототип KF-21 выполнил первый полет.

Отличительной особенностью KF-21 станет радар с активной фазированной антенной решеткой и способность разгоняться до скорости 1,81 числа Маха. Истребитель должен переносить до 7,7 тонны вооружений и иметь дальность полета (без дозаправки) до 2,9 тысячи километров.

Каждый самолет получит пару американских двигателей General Electric F414-GE-400K. В Южной Корее будет производиться 65 процентов комплектующих для KF-21, включая авионику, систему управления и радар.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
F-4
F-5
Компании
General Electric
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