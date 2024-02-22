Лавров: преступная клика в Киеве использует братский России народ для решения своих задач

Министр иностранных дел РФ заявил, что книга Максима Григорьева "Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота на Украине в 2014 году" будет востребована всеми, кто интересуется новейшей историей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Захватившая власть на Украине преступная клика при поощрении Запада использует братский России украинский народ для решения своих задач. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в предисловии к книге Максима Григорьева "Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота на Украине в 2014 году".

"Сегодня очевидно, что узурпировавшая власть в Киеве преступная клика при поощрении Запада использует братский нам народ для решения своих задач, не имеющих ничего общего с его подлинными интересами, - отметил министр. - Уверен, что книга будет востребована всеми, кто интересуется новейшей историей и пытается честно разобраться в происходящих событиях".

По словам Лаврова, "собранный в рамках данного исследования материал подробно освещает хронологию киевского "майдана", сведения об участниках и идейных вдохновителях кровавого госпереворота".

"Захват власти носителями расистских, откровенно нацистских установок, впоследствии возведенных необандеровским режимом в ранг государственной идеологии, стал продолжением циничной линии коллективного Запада во главе с США по геополитическому освоению пространства бывшего Советского Союза, - указал министр. - Бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Украины привело к разгулу русофобии в этой стране и подорвало европейскую безопасность, сделало невыносимой жизнь простых украинцев".

Обновленное издание книги "Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота на Украине в 2014 году" выпущено к 10-й годовщине этих событий. Автором книги является директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев.