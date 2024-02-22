Войти
ТАСС

Лавров: преступная клика в Киеве использует братский России народ для решения своих задач

147
0
0
Протесты «Евроимайдана»
Протесты «Евроимайдана».
Источник изображения: invoen.ru

Министр иностранных дел РФ заявил, что книга Максима Григорьева "Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота на Украине в 2014 году" будет востребована всеми, кто интересуется новейшей историей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Захватившая власть на Украине преступная клика при поощрении Запада использует братский России украинский народ для решения своих задач. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в предисловии к книге Максима Григорьева "Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота на Украине в 2014 году".

"Сегодня очевидно, что узурпировавшая власть в Киеве преступная клика при поощрении Запада использует братский нам народ для решения своих задач, не имеющих ничего общего с его подлинными интересами, - отметил министр. - Уверен, что книга будет востребована всеми, кто интересуется новейшей историей и пытается честно разобраться в происходящих событиях".

По словам Лаврова, "собранный в рамках данного исследования материал подробно освещает хронологию киевского "майдана", сведения об участниках и идейных вдохновителях кровавого госпереворота".

"Захват власти носителями расистских, откровенно нацистских установок, впоследствии возведенных необандеровским режимом в ранг государственной идеологии, стал продолжением циничной линии коллективного Запада во главе с США по геополитическому освоению пространства бывшего Советского Союза, - указал министр. - Бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Украины привело к разгулу русофобии в этой стране и подорвало европейскую безопасность, сделало невыносимой жизнь простых украинцев".

Обновленное издание книги "Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота на Украине в 2014 году" выпущено к 10-й годовщине этих событий. Автором книги является директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
26.01.2024
Politico: Украина может обвинить Запад в поражении в конфликте с Россией
23.01.2024
Лавров заявил, что США признали проблему перепродажи западного оружия с Украины
10.10.2023
«Логистический кошмар»: почему Украина не готова к поставкам F-16
11.07.2023
Украина как член НАТО станет угрозой для России, заявили в Кремле
20.01.2023
Пентагон считает, что еще не пришло время для поставок Украине танков Abrams
08.08.2022
Китай выбрал Россию для совместного противостояния Западу
03.02.2022
"Нам что, воевать с НАТО?": Путин оценил ответы альянса по гарантиям безопасности (WP)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"