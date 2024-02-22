Программный сбой на ракете Firefly Alpha не позволил вывести спутник Lockheed Martin на заданную орбиту

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Программный сбой наведения, навигации и управления (GNC) в верхней ступени ракеты-носителя Alpha американской частной компании Firefly Aerospace не позволил вывести на заданную орбиту спутник Lockheed Martin. В результате полезная нагрузка была размещена на более низкой орбите.

В заявлении компании от 20 февраля сообщается, что в ходе миссии Fly the Lightning верхняя ступень ракеты-носителя не смогла отработать согласно плану из-за ошибки в программном обеспечении GNC. Программный сбой произошел на завершающем этапе выведения спутника на орбиту, старт ракеты состоялся 22 декабря прошлого года. В результате этой неисправности верхняя ступень и демонстрационный спутник Lockheed Martin остались на орбите с низким перигеем около 215 километров, а 10 февраля спутник вошел в плотные слои атмосферы Земли и сгорел.

В ходе проведенного расследования инцидента, в котором приняли участие специалисты Firefly Aerospace и сторонние независимые эксперты, было выявлено что «ошибка в программе не позволила системе отправить необходимые импульсные команды двигателям системы управления реакцией (RCS) перед вторым этапом». Другие подробности причин сбоя ПО не раскрываются. Известно лишь, что RCS использовались для обеспечения правильной ориентации ступени и регулировки топлива в двигателе ракеты.

При этом исполнительный директор Firefly Aerospace Билл Вебер заявил, что остался удовлетворен работой команды экспертов, выясняющих причины программного сбоя. Он добавил, что ракета-носитель Alpha остается надежной и востребованной на рынке коммерческих космических запусков. В компании не намерены отказываться от четырех запланированных в этом году запусков данной ракеты, хотя Вебер затруднился ответить, когда именно произойдет следующий старт.

В настоящее время специалисты Firefly Aerospace работают над исправлением ошибки программного обеспечения GNC и внедрением других изменений для более точного выявления подобных проблем в будущем. Директор по доходам частной аэрокосмической компании Бретт Александер выразил уверенность, что этот инцидент не замедлит реализацию ранее намеченных программ.

В планах компании, помимо вывода на орбиту спутников в рамках контрактов с коммерческими и государственными заказчиками, заявлена и доставка грузов на орбиту и поверхность Луны. Кроме того, согласно будущей миссии Firefly Aerospace, заявлены полеты на ближайшие планеты Солнечной системы, такие как Марс и Венера. Причем компания обещает не только доставку полезной нагрузки в космос и на небесные тела, но и возврат на Землю образцов собранных материалов. Для лунных миссий предлагается использовать собственный посадочный модуль Firefly Blue Ghost. На сайте компании указано, что первая миссия на обратную сторону Луны должна состояться в 2026 году.

Кроме того, Firefly Aerospace совместно с американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman разрабатывает новую ракету-носитель среднего класса (MLV), способную выводить на низкую околоземную орбиту грузы весом более 16 000 кг. Первый запуск MLV планируется провести в 2025 году, однако компания уже сейчас приглашает заказчиков к заключению контрактов на услуги доставки в космос грузов с использованием еще даже не испытанной ракеты-носителя.

Впрочем, услугами основанной в 2014 году частной аэрокосмической компании уже заинтересовалось Национальное разведывательное управление США, заключившее в конце января с Firefly Aerospace контракт на запуск ракет Alpha Rocket. На сайте компании сообщается, что соглашение рассчитано на 10 лет с максимальной стоимостью 700 миллионов долларов для всех заказов с фиксированной ценой.