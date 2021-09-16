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ТАСС

NASA выделит $146 млн пяти компаниям на разработку систем лунного посадочного модуля

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Американские компании помогут NASA в разработке лунной посадочной системы
Американские компании помогут NASA в разработке лунной посадочной системы.
Источник изображения: NASA

В число компаний вошли Blue Origin, SpaceX, Dynetics, Lockheed Martin и Northrop Grumman

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало пять компаний, которые должны оказать содействие в проведении разработок, касающихся применения в будущем лунного посадочного модуля. Сумма контракта составит $146 млн, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

Как следует из документа, компании "доработают концепцию" данного аппарата. Они "помогут управлению обеспечить равномерный темп полетов экипажа на лунную поверхность" в рамках программы Artemis. Эта работа рассчитана на 15 месяцев и включает в себя поиск решений, позволяющих снизить риски, связанные с данными операциями, а также предложения по развитию необходимых промышленных мощностей.

В число компаний вошли Blue Origin, SpaceX, Dynetics, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Blue Origin в рамках данного контракта получит $25,6 млн, SpaceX - $9,4 млн, Dynetics - $40,8 млн, Lockheed Martin - $35,2 млн, Northrop Grumman - $34,8 млн.

Как следует из документа, выбранные компании разработают "концепции дизайна посадочного модуля", оценят их безопасность и эффективность. Они также "проведут испытания важнейших компонентов" и "доработают ключевые технологии". Это позволит в будущем сделать посадку на поверхность Луны более безопасной, полагают в NASA.

В апреле ведомство объявило о заключении контракта на сумму $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение SpaceX было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, в связи с чем исполнение контракта было приостановлено. В конце июля эта жалоба была отклонена.

Представители Blue Origin позднее подали иск в федеральный суд. Компания утверждает, что в NASA ненадлежащим образом оценили ее предложение по созданию модуля. Суд пока не вынес решения по данному делу. В августе космическое управление согласилось добровольно приостановить исполнение указанного контракта до 1 ноября.

О программе Artemis

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луну, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос в конце 2021 года с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

В августе генеральный инспектор NASA Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров.

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