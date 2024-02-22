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Военное обозрение

Немецкие аналитики назвали сумму расходов и убытков Германии в связи с вооружённым конфликтом на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Германия столкнулась с очень большими финансовыми и экономическими проблемами вследствие вооруженного конфликта на Украине и введенных в связи с ним санкций против России. К такому выводу пришли немецкие аналитики из Института экономических исследований ФРГ.

Эксперты назвали сумму расходов и убытков Германии в связи с вооружённым конфликтом на Украине. По утверждению президента Немецкого института экономических исследований (DIW) Марселя Фрацшера, конфликт на Украине в целом обошелся Германии в 200 миллиардов евро с лишним.

Как отмечают аналитики, речь идет не только и даже не столько о прямых ассигнованиях ФРГ на помощь Украине. Дело в том, что из-за антироссийских санкций значительно выросли затраты страны на электроэнергию. В результате темпы экономического развития Германии снизились на 2,5 процентных пункта, или 100 млрд евро в 2022 году. Такой же ущерб понесла Германия и в 2023 году.

Примечательно, что отказ от дешевых российских энергоресурсов привел к снижению производительности практически всех отраслей немецкой промышленности. Вряд ли осталась в стороне и военная промышленность. Но в последнем случае, получается, что Берлин сам «выстрелил себе в ногу», так как теперь немецкие корпорации оборонно-промышленного комплекса оказываются не в состоянии оперативно нарастить объемы производства.

Следовательно, те же поставки вооружений и боеприпасов что бундесверу, что украинским формированиям, они в желаемых масштабах также осуществлять не могут. И поблагодарить за это надо канцлера ФРГ Олафа Шольца и его ближайшее окружение, которые забыли об интересах собственного государства во имя желания угодить заокеанским хозяевам.

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Страны
Германия
Россия
Украина
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