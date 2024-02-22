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В Германии начали испытания нового британского танка

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Прототип танка Challenger 3
Прототип танка Challenger 3.
Источник изображения: armyrecognition.com

Прототип нового британского танка Challenger 3 отправили в Германию для прохождения испытаний. Об этом пишет британское издание UK Defence Journal (UKDJ).

«В ходе испытаний прототипы будут протестированы в эксплуатационных условиях, чтобы подтвердить их эксплуатационные характеристики и доработки, прежде чем будут построены еще 140 машин и поставлены британской армии», — говорится в сообщении.

Танки Challenger 3, которые создают на шасси строевых Challenger 2, оснащают гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров, позволяющей использовать современные боеприпасы. Также машины получат новые прицелы, комплекс активной защиты Trophy и систему модульного бронирования.

В январе немецко-британская компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) показала фотографии первого прототипа нового танка Challenger 3. Машину собрали на предприятии RBSL в Телфорде. Всего планируют выпустить восемь прототипов, которые будут испытывать на протяжении 18 месяцев.

В сентябре стало известно, что Британия завершила серию огневых испытаний гладкоствольной пушки L55A1, которую получит модернизированный танк Challenger 3.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Challenger 2
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
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