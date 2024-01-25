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Новый британский танк показали на фото

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Challenger 3
Прототип Challenger 3.
Источник изображения: RBSL

Немецко-британская компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) показала фотографии первого прототипа нового танка Challenger 3. Снимки опубликовали в ходе конференции IQPC International Armoured Vehicles в Лондоне, пишет Breaking Defense.

Танк, который показали на фото, собрали на предприятии RBSL в Телфорде. Отмечается, что испытания модернизированной машины начнутся в ближайшее время. Всего планируют выпустить восемь прототипов, которые будут испытывать на протяжении 18 месяцев.

По словам коммерческого директора RBSL по стратегии и перспективному бизнесу Рори Брина, программа Challenger 3 «предоставит лучший танк в НАТО». Он подчеркнул, что в машину заложат потенциал для модернизации, который позволит улучшать танк вплоть до вывода из эксплуатации в 2040 году. Представитель компании отметил, что испытания прототипа начнут «в ближайшие недели».

В основе модернизированной версии лежит шасси строевых танков Challenger 2. Брин рассказал, что конструкторы меняют около 50 процентов сменных элементов на базовом шасси. «А все остальное, за исключением погона башни, совершенно новое», — сказал он.

Challenger 3 получил гладкоствольную пушку Rheinmetall калибра 120 миллиметров, новые прицелы, комплекс активной защиты Trophy и модульное бронирование. Также машина отличается от Challenger 2 более мощным двигателем и гидропневматической подвеской. Всего планируют модернизировать 148 машин, которые начнут эксплуатировать в 2027 году.

В сентябре стало известно, что Британия завершила серию огневых испытаний гладкоствольной пушки L55A1CR3, предназначенной для Challenger 3. Контракт на модернизацию танков на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов заключили в 2021 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Challenger 2
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
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