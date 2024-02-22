В России за 2023 год на службу по контракту набрано почти 540 тыс. человек

ЦАМТО, 21 февраля. Почти 540 тыс. человек набрано на военную службу по контракту в ВС РФ в 2023 году, это позволило создать 2 резервные армии, 6 дивизий, с начала 2024 года набрано 50 тыс. человек, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Что касается контракта, в прошлом году почти 540 тыс. набрано по контракту, это позволило нам создать две резервные армии, шесть дивизий", – приводит слова С.Шойгу агентство "РИА Новости".

По его словам, на сегодняшний день – это обученные, профессиональные войска, которые представляют "серьезную силу".

"В этом году, на сегодняшний день, 50 тыс. уже набрано по контракту, и желающие продолжают идти", – сказал министр российским журналистам.