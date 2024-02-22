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Итальянские Leopard 2 получат новую пушку

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Демонстратор Leopard 2A8
Демонстратор Leopard 2A8.
Источник изображения: topwar.ru

Компания Leonardo планирует добавить новое оборудование и ствол пушки собственного производства в конструкцию немецких танков Leopard 2A8, которые купит Италия. Об этом генеральный директор итальянской компании Лоренцо Мариани сообщил изданию Defense News.

«В соответствии с письмом о намерениях, подписанным в декабре с KNDS, танк Leopard 2 будет значительно "итальянизирован", чтобы соответствовать требованиям Италии и обеспечить промышленную и управленческую роль Италии», — сказал он.

Танк для итальянской армии может получить цифровую радиостанцию, электрооптические датчики, систему управления огнем и ствол орудия итальянского производства. Мариани отметил, что возможные изменения «находятся в стадии оценки».

Отмечается, что Италия подписала контракт на покупку новых танков Leopard 2A8, чтобы восполнить пробел в возможностях вооруженных сил, поскольку конфликт на Украине показал значимость сухопутных операций. 133 заказанных машины будут собирать на предприятии Leonardo в Специи.

Ранее стало известно, что танки Leopard 1A5 Вооруженных сил Греции могут получить дополнительную броню с козырьком для защиты от дронов. Эффективность устаревши машин планируют повысить до уровня Leopard 2A4 HEL.

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Страны
Греция
Италия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Leonardo
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