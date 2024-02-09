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Греческие Leopard получат «мангалы»

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Танк Leopard 1A5 в музее
Танк Leopard 1A5 в музее.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Leopard 1A5 ‘343 156’

Танки Leopard 1A5 Вооруженных сил (ВС) Греции могут получить дополнительную броню с козырьком для защиты от дронов, который называют «мангалом». Компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и EODH представили план модернизации танков Генштабу ВС Греции, пишет Army Recognition.

Целью модернизации стало повышение эффективности устаревающих Leopard 1A5 до уровня Leopard 2A4 HEL. Модернизированные танки могут получить облегченную систему динамической защиты и козырек для защиты крыши башни. Также в EODH предложили оснастить танк новым двигателем.

Огневую мощь Leopard 1 хотят повысить с помощью новой системы управления огнем и современных боеприпасов. Отмечается, что EODH разработали план модернизации в партнерстве с немецкой компанией KMW, выпускающей «Леопарды», поэтому танки сохранят оригинальную гарантию.

Leopard 1, которые выпускали до 1984 года, вооружены нарезной пушкой калибра 105 миллиметров и пулеметами. Защищенность танка обеспечивает гомогенная броня толщиной до 60 миллиметров, которую позже дополнило разнесенное бронирование.

В августе издание Forbes писало, что предназначенные для Украины бельгийские танки Leopard 1A5BE обладают проблемой с системой управления огнем SABCA, которая требует особого технического обслуживания.

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Страны
Греция
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Krauss-Maffei
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