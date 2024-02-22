Войти
ТАСС

Пентагон заявил, что Киеву придется решать, какие города он сможет удержать без помощи США

144
0
0
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что это произойдет в том случае, если запрос на дополнительное финансирование не будет одобрен Конгрессом

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Украине придется самостоятельно решать, какие города смогут удержать ее вооруженные силы, если Соединенные Штаты не смогут оказывать Киеву военную помощь. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Если запрос на дополнительное финансирование не будет одобрен [Конгрессом США], <...> Украине придется делать выбор и принимать решения в отношении того, какие города они смогут удержать с теми ресурсами, что есть у них сейчас, и с тем, чем продолжат снабжать их партнеры", - сказала она. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
06.09.2023
Не стоит крови: в США жестко раскритиковали Байдена за стратегию на Украине
28.04.2023
Президент России обменялся информацией с военачальниками
02.01.2023
США считают, что вопрос поставок Украине Patriot обернется проблемами для Конгресса
29.08.2022
«Задача США - уничтожить российскую артиллерию на Украине»
04.07.2018
Курс, заданный "Нордом"
25.07.2016
Трамп выступает против поставок вооружений Украине
23.05.2014
Минпромторг РФ: проект "Ростеха" может оказаться невыгодным
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 02:43
  • 59489
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"