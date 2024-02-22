Пентагон заявил, что Киеву придется решать, какие города он сможет удержать без помощи США

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что это произойдет в том случае, если запрос на дополнительное финансирование не будет одобрен Конгрессом

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Украине придется самостоятельно решать, какие города смогут удержать ее вооруженные силы, если Соединенные Штаты не смогут оказывать Киеву военную помощь. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Если запрос на дополнительное финансирование не будет одобрен [Конгрессом США], <...> Украине придется делать выбор и принимать решения в отношении того, какие города они смогут удержать с теми ресурсами, что есть у них сейчас, и с тем, чем продолжат снабжать их партнеры", - сказала она.