Антонов заявил, что мирные договоренности по Украине рано или поздно будут достигнуты

РФ не отказывается от диалога по урегулированию конфликта, добавил посол России в США

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Россия не отказывается от диалога по урегулированию конфликта на Украине, мирные договоренности будут рано или поздно достигнуты. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.

"Мы непреклонны: рано или поздно мирные договоренности будут достигнуты вопреки усилиям покровителей киевского режима, которые продолжают вливать миллиарды долларов, чтобы затянуть конфликт, принося страдания тысячам людей, - подчеркнул дипломат. - Россия по-прежнему не отказывается от диалога".

Антонов отметил, что западные партнеры продолжают настаивать, что "альтернатив бессмысленному и одностороннему "копенгагенскому формату" и "формуле [президента Украины Владимира] Зеленского" нет, хотя они не учитывают позицию Российской Федерации и игнорируют чаяния глобального Юга, который неоколонизаторы пытаются ввести в заблуждение и цинично использовать в качестве немых наблюдателей".

Антонов указал на необходимость понимать, что "на протяжении десятилетий с момента распада Советского Союза Россия неизменно уважала независимость и суверенитет Украины". "Последовательно выстраивала отношения с республикой на базе общепризнанных принципов сотрудничества и добрососедства. После начала СВО, весной 2022 года, был запущен переговорный процесс в Стамбуле, итогом которого могло стать политическое решение кризиса. Однако давление "третьих столиц", не заинтересованных в дипломатической сделке, этому помешало. Западники сделали все, чтобы лишить Украину независимости и превратить в антироссийский плацдарм", - добавил российский посол.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Киев отказался от договоренностей. А в октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства также предложил "просто воевать".