МО Ирана заявило, что военное сотрудничество с РФ не связано с конфликтом на Украине

Заместитель министра обороны исламской республики Реза Талай-Ник сообщил, что взаимодействие между странами направлено на обеспечение стабильности и безопасности в регионе

ДУБАЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество Ирана и России в военной сфере никак не связано с конфликтом на Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны исламской республики Реза Талай-Ник.

"Сотрудничество между Ираном и Россией в военной и других областях началось давно и не имеет никакой связи с конфликтом на Украине", - отметил замминистра, слова которого приводит иранское агентство Tasnim. Последние события, включая конфликт на Украине, никак не повлияли на отношения Ирана и России, подчеркнул Талай-Ник. Взаимодействие между двумя странами, добавил он, направлено на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД стран Группы семи призвали Иран "прекратить оказывать помощь российской армии" в конфликте на Украине. Они также потребовали от всех стран предотвратить поставки компонентов для иранских программ производства беспилотников, которые "предназначены для поддержки военных усилий России".

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 17 января заявил, что Тегеран никогда не поставлял Москве беспилотники и ракеты для использования на Украине. В 2022 году глава иранской дипломатии отмечал, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. США и ЕС в свою очередь начали вводить санкции против Ирана из-за якобы отправки Москве дронов после начала СВО.