Войти
ТАСС

МО Ирана заявило, что военное сотрудничество с РФ не связано с конфликтом на Украине

464
0
0
Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Заместитель министра обороны исламской республики Реза Талай-Ник сообщил, что взаимодействие между странами направлено на обеспечение стабильности и безопасности в регионе

ДУБАЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество Ирана и России в военной сфере никак не связано с конфликтом на Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны исламской республики Реза Талай-Ник.

"Сотрудничество между Ираном и Россией в военной и других областях началось давно и не имеет никакой связи с конфликтом на Украине", - отметил замминистра, слова которого приводит иранское агентство Tasnim. Последние события, включая конфликт на Украине, никак не повлияли на отношения Ирана и России, подчеркнул Талай-Ник. Взаимодействие между двумя странами, добавил он, направлено на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД стран Группы семи призвали Иран "прекратить оказывать помощь российской армии" в конфликте на Украине. Они также потребовали от всех стран предотвратить поставки компонентов для иранских программ производства беспилотников, которые "предназначены для поддержки военных усилий России".

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 17 января заявил, что Тегеран никогда не поставлял Москве беспилотники и ракеты для использования на Украине. В 2022 году глава иранской дипломатии отмечал, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. США и ЕС в свою очередь начали вводить санкции против Ирана из-за якобы отправки Москве дронов после начала СВО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
23.01.2024
"Украина, отдай земли!" Американцы согласны с советом Фицо Киеву (Breitbart, США)
21.03.2023
Генерал Фабио Мини: "Битвы на востоке Европы держат вассалов США в страхе"
24.10.2022
Иран пригрозил Западу ответом в случае проведения ООН расследования по якобы поставкам в Россию дронов-камикадзе
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
14.12.2021
Достижения Шахатуни Елизаветы Аветовны– от Ан-2 до Ан-225 «Мрия»
26.09.2018
Война в третьем мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 14:29
  • 59474
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 12:15
  • 1
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали