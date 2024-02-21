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Раскрыты «изюминки» наводящего ужас на ВСУ российского «Дракона»

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Механик-водитель проверяет боевую машину тяжелой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк"
Механик-водитель проверяет боевую машину тяжелой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» возьмет «изюминки» от эксплуатируемых ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» и будет наводить еще больший ужас на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ожидания от создаваемой «Омсктрансмашем» боевой машины раскрывает «Армейский стандарт» (АС).

Издание уверяет, что шасси у ТОС-3 будет гусеничным, что позволяет боевой машине успешно преодолевать бездорожье. Скорее всего «Дракон» сможет работать без транспортно-заряжающей машины, что повысит эффективность его применения, а снижение в боевом модуле числа снарядов с термобарической или зажигательной боевой частью приведет к увеличению их мощности и дальности применения.

Также ТОС-3 может получить улучшенную динамическую защиту. «С уверенностью можно утверждать: у Российской армии вскоре появится современное мощное средство поражения, которое будет наводить еще больший ужас на личный состав противника», — заключается в публикации.

Ранее «Омсктрансмаш», который выпускает тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», подал заявку на регистрацию товарного знака «ТОС-3 «Дракон».

В октябре польское издание Interia заметило, что ТОС-2 «Тосочка» стала кошмаром для ВСУ.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Солнцепёк
Компании
Омсктрансмаш
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