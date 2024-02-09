Войти
Lenta.ru

Производитель огнеметов «Солнцепек» показал «Дракона»

368
0
0
АО «Омсктрансмаш»
Цех АО «Омсктрансмаш».
Источник изображения: omskregion.info

Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»), который выпускает тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», подал заявку на регистрацию товарного знака «ТОС-3 «Дракон». Документ доступен на сайте Федерального института промышленной собственности.

Помимо наименования товарного знака, производитель приложил к описанию изображение с силуэтом огнеметной системы. На нем показана машина на танковом шасси, похожая на «Солнцепек». «Дракон» на иллюстрации получил 15 направляющих для пуска снарядов.

ТОС предназначены для поражения автомобилей и легкобронированной техники, а также поджога и разрушения зданий объемным взрывом. Боевая машина ТОС-1А «Солнцепек» на шасси танка Т-72А получила 24 направляющих для пуска снарядов.

В январе стало известно, что «Омсктрансмаш» получил патент на бортовые экраны с динамической защитой для ТОС-1А «Солнцепек», которые повысят защиту экипажа от атак противотанковых ракет и дронов-камикадзе.

В октябре источник РИА Новости сообщил, что экипажи «Солнцепеков» теперь могут привязаться к местности и выполнить точное поражение целей противника, не выходя из машины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Солнцепёк
Т-72
Компании
Омсктрансмаш
Похожие новости
20.06.2023
В США объяснили, зачем Шойгу поехал в Омск
04.12.2017
Рекорды и проблемы оборонки
20.11.2017
Предприятие УВЗ модернизирует огнеметные системы "Солнцепек"
28.12.2016
"Уралвагонзавод": диверсификация в танковом темпе
30.12.2015
Уралвагонзавод подтвердил свое лидерство
13.11.2014
«Омсктрансмаш» активизировал усилия по продвижению своей продукции на отечественных и зарубежных рынках
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 09:59
  • 59104
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:54
  • 5
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 09.02 01:10
  • 9
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок