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Военное обозрение

Горизонтальный полет и резкий набор высоты: работа перепрофилированных ракет Р-73Э из индийского ЗРК SAMAR

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе учений индийских войск Vayushakti 24 была задействована система противовоздушной обороны SAMAR, разработанная местной оборонкой. При этом обозревателей привлекла нетипичная траектория полета ракеты, запущенной из указанного комплекса.

SAMAR – это система малой дальности, предназначенная для противодействия относительно низколетящим воздушным угрозам, таким как истребители, вертолеты и БПЛА.

После отстрела с наземной пусковой установки ЗУР пошла горизонтальным курсом, повторяющим профиль запуска ракеты класса «воздух-воздух», выпущенной с самолета.

Это связано с использованием в ЗРК перепрофилированных ракет Р-73Э «Вымпел» с инфракрасным наведением. Они рассчитаны на поражение целей вне зоны видимости, в связи с чем после отстрела с самолета идут прямым курсом, что увеличивает возможности маневра

- поясняется в издании IDRW.

Источник изображения: topwar.ru

После того как ЗУР, выпущенная из ЗРК SAMAR, пошла по горизонтальной траектории, она резко набрала высоту и поразила цель.

Данный профиль полета позволяет максимально увеличить дальность действия ракеты и ее эффективность против низколетящих целей

- говорится в издании.

Дистанция огня ЗРК SAMAR составляет 12 км. В качестве средства поражения используются модернизированные советские ракеты Р-73Э «Вымпел» с инфракрасным наведением. Режим запуска может быть как одиночным, так и залповым.

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Продукция
Р-73Э
Проекты
БПЛА
Военные учения
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