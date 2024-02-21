Горизонтальный полет и резкий набор высоты: работа перепрофилированных ракет Р-73Э из индийского ЗРК SAMAR

Источник изображения: topwar.ru
В ходе учений индийских войск Vayushakti 24 была задействована система противовоздушной обороны SAMAR, разработанная местной оборонкой. При этом обозревателей привлекла нетипичная траектория полета ракеты, запущенной из указанного комплекса.
SAMAR – это система малой дальности, предназначенная для противодействия относительно низколетящим воздушным угрозам, таким как истребители, вертолеты и БПЛА.
После отстрела с наземной пусковой установки ЗУР пошла горизонтальным курсом, повторяющим профиль запуска ракеты класса «воздух-воздух», выпущенной с самолета.
- поясняется в издании IDRW.
Источник изображения: topwar.ru
После того как ЗУР, выпущенная из ЗРК SAMAR, пошла по горизонтальной траектории, она резко набрала высоту и поразила цель.
- говорится в издании.
Дистанция огня ЗРК SAMAR составляет 12 км. В качестве средства поражения используются модернизированные советские ракеты Р-73Э «Вымпел» с инфракрасным наведением. Режим запуска может быть как одиночным, так и залповым.