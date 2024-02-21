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У Запада остался только один план по Украине. ВСУ придется нелегко (Politico, США)

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Саммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Politico: единственный план Запада — не дать ВСУ развалиться

На фоне неудач ВСУ на фронте и задержек помощи от США текущий план Запада — "просто не дать украинской армии развалиться", сообщает Politico. Подобные выводы были сделаны по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей на минувшей неделе.

Многие западные политики и чиновники заявляли, что Украина проиграет в конфликте с Россией без дополнительных 60 млрд долл. военной помощи США. Но они также "не были уверены в том, как может выглядеть победа Украины даже при таком усилении".

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что "плана Б" на случай, если Конгресс не разморозит помощь Украине, нет: "Есть только план А".

Демократы говорят, что выделение денег является "последней и лучшей надеждой Киева" и уверены, что "Украина никогда не прекратит сопротивление России, даже если она не получит большей поддержки".

При этом большинство американских законодателей, присутствовавших на конференции, "снова и снова" отвергали тезис о том, что Украина уже безвозвратно находится на пути к краху.

Уверенность в том, что Украина может чего-то добиться, и в президенте Джо Байдене, похоже, находятся на самом низком уровне за последние два года. "США хотят получить фотосессию счастливых союзников, работающих вместе", — сказал в кулуарах мероприятия один из чиновников НАТО. Однако он добавил: "Но без реальной американской поддержки, без лидерства США это будет очень сложно".

Авторы: Александер Вард (Alexander Ward) и Пол Маклири (Paul McLeary).

Свои материалы предоставили Сьюзен Линч (Suzanne Lynch) и Джош Позанер (Josh Posaner).

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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