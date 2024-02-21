Войти
ЦАМТО

Игорь Кириллов: ВСУ применяли американские химические боеприпасы против российских войск в ходе СВО

441
0
0
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ЦАМТО, 19 февраля. Ниже приведена стенограмма брифинга начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химоружия.

Стенограмма приведена в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В период с 5 по 8 марта 2024 года в Гааге (Нидерланды) состоится 105-я сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.

Данная организация была создана в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Одним из инициаторов разработки Конвенции была Российская Федерация, которая подписала ее в 1993 и ратифицировала в 1997 году.

Все запасы химического оружия Россия уничтожила в сентябре 2017 года, причем это было сделано досрочно. Уничтожение происходило в условиях тотального контроля со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США.

Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден в ходе 86-й сессии Исполсовета генеральным директором Организации.

В соответствии с установленными ОЗХО сроками, Соединенные Штаты должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако, несмотря на имеющийся экономический потенциал, сделали это только в 2023, дважды переносив срок под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей.

При этом контроль за уничтожением осуществлялся инспекционными группами ограниченного состава, в которых не было экспертов из России. Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся после уничтожения отравляющих веществ высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс (шт.Кентукки) и Пуэбло (шт.Колорадо).

До последнего времени американцы на регулярной основе находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали в одностороннем порядке без своевременного уведомления ОЗХО. Такие случаи имели место в Эннистоне (шт.Алабама), Хоторне (шт.Невада) и Форт-Грили (шт.Аляска). По данным фактам ОЗХО никаких претензий к американцам о нарушении статьи III Конвенции не высказывала.

При этом предпринятые Сирией еще до присоединения к Конвенции подобные действия по уничтожению химических авиационных бомб до сих пор не признаны Организацией и фигурируют в так называемом "Сирийском химическом досье".

Оставленные американские боеприпасы были обнаружены в Панаме и Камбодже. На иракской территории в 2003-2011 годах Соединенные Штаты выявили более 4,5 тыс. авиабомб, артиллерийских и реактивных химбоеприпасов с ипритом и зарином, часть которых была утилизирована на месте без санкции ОЗХО, а другая – вывезена в США, их дальнейшая судьба неизвестна.

Кроме того, до 2018 года в ежегодных объявлениях Соединенные Штаты указывали 460 метрических тонн неустановленных отравляющих веществ, что составляет около 2% от общего запаса. По нашим данным, речь идет о соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, более известных американской общественности под названием "Новичок".

Вашингтон сохраняет значительный интерес к применению химических средств борьбы с беспорядками в качестве инструмента ведения боевых действий. В 2007 году в США был принят общевойсковой устав по использованию нелетального оружия, а в 2015 году комитет начальников штабов утвердил Руководство по реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия.

В документах определен порядок применения нелетального химического оружия военными подразделениями в ходе специальных, гуманитарных, контртеррористических операций и миротворческих миссий. Если раньше американцы говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию противника, то в новых правилах важным аспектом является возможность применять токсичные химикаты в одностороннем порядке.

В 2021 году после испытаний в Афганистане в сухопутные войска США начались поставки пневматических ружей "Ви-Кей-Эс" с химическими боеприпасами, снаряженными капсаицином. Боеприпасы выстреливаются на расстояние до 50 метров.

Для поражения противника на большей дальности предполагается использование 120-мм мин, 155-мм артиллерийских и 120-мм танковых выстрелов. Трудно представить, что такие боеприпасы нужны для разгона демонстраций или других мирных целей.

Еще одним свидетельством нарушения Соединенными Штатами Конвенции является передача в третьи страны (Ирак, Афганистан, Украина) нелетального химического оружия. На его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования минобороны США в 2018 финансовом году было выделено 10 млн. долларов.

В ходе специальной военной операции были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов вооруженными силами Украины.

Так, 28 декабря 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении с беспилотного летательного аппарата коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом "Си-Эс". Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками.

Более того, сам факт поставки подобных боеприпасов со стороны США в условиях военного конфликта является нарушением статьи I Конвенции, которая обязывает государства-участники цитата, "…никогда и ни при каких обстоятельствах не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было…".

Это не единичный случай применения Украиной нелетального химического оружия. Ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", были сброшены с украинских БЛА по позициям российских войск 7 и 21 апреля 2023 года.

31 января 2024 года по позициям российских войск был применен неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте. По результатам исследований было установлено наличие ядовитого вещества "антрахинон", обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек. В странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия.

Ранее, 15 июня 2023 года в районе населенного пункта Работино Запорожской области по российским военнослужащим был применен беспилотник с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с хлорпикрином. Если первое соединение отнесено к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорпикрин внесен в Список 3 КЗХО и запрещен к использованию даже в правоохранительных целях. Повторные случаи применения боеприпасов, снаряженных хлорпикрином, зафиксированы в районе населенного пункта Работино 3 и 11 августа 2023 года.

Таким образом, Украина при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя списочные химикаты.

Хотел бы обратить внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества табун ("Джи-Эй"), которое включено в Список 1 Конвенции и использовалось фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Случаи применения ВСУ отравляющих веществ зафиксированы в отношении российских военнослужащих.

Приведу примеры.

19 августа 2022 года был применен токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества "Би-Зет", включенного в Список 2 Конвенции.

Аналогичное вещество было обнаружено 28 января 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в схроне на территории города Мелитополь. Отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке.

8 и 16 февраля 2023 года зафиксированы случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников.

ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов.

Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в Список 1 КЗХО.

Кроме того, 5 декабря 2023 года глава администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями.

Известны и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, расследования по которым продолжаются.

По имеющейся информации киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием "особого химического пояса". Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорска и Купянска, которые планируется разместить вдоль автодорог и на основных транспортных развязках.

Предполагается, что такая тактика значительно затруднит активность наступательных операций Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставит Киеву дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты.

Обратите внимание на запрос украинского постпредства при ЕС к военному штабу Евросоюза о поставке ВСУ в 2024 году общевойсковых защитных комплектов и противогазов – по 283 тыс. изделий; защитных перчаток и противохимических пакетов – по 500 тыс. каждого изделия. Запрашиваемая номенклатура также содержит 150 тыс. комплектов антидотов и 20 тыс. тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ.

В 2023 году страны НАТО уже поставляли на Украину средства индивидуальной защиты (более 55 тыс. комплектов), антидоты от фосфорорганических отравляющих веществ (600 тыс. ампул), а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты (750 тыс. флаконов).

Очевидно, что запрашиваемые Украиной объемы чрезмерны для страны, в которой нет химического оружия.

Хотел бы отметить, что расследование всех указанных инцидентов проводилось в соответствии с требованиями ОЗХО с использованием полевых и стационарных лабораторий, позволяющих достоверно устанавливать тип химического соединения и страну-производителя.

Углубленный анализ проб осуществлялся в химико-аналитической лаборатории 27 Научного центра войск РХБ защиты, на протяжении последних 25 лет имеющей аккредитацию ОЗХО и высшие рейтинговые квалификационные показатели.

По всем перечисленным случаям имеется необходимая доказательная база, которая была представлена в Технический секретариат ОЗХО. По истечении четырех месяцев какой-либо реакции со стороны Организации на представленные нами доказательства о нарушениях Украиной Конвенции так и не последовало.

В заключение хотел бы вернуться к сегодняшнему состоянию (дел в) ОЗХО.

Напомню, Организация состоит из основных органов – это Конференция государств-участников, Исполнительный совет, а также Технический секретариат, в состав которого входят генеральный директор, инспекторат, научные и технические подразделения.

Несмотря на то, что деятельность Организации предполагает равные права участников, в ноябре 2023 года впервые с момента подписания Конвенции Российская Федерация была по сути выдавлена из состава Исполсовета ОЗХО. Вместо нас были введены Украина, Польша и Литва – страны, проводящие явную антироссийскую политику и никогда не имевшие химического оружия. При этом Литва внесла заявку на участие в выборах за три часа до окончания срока ее подачи.

Таким образом, была сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США, и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами.

Мы предполагаем, в каком направлении будет организована работа ОЗХО в отношении нашего государства.

Планируется, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе соответствующих органов. В дальнейшем материалы о якобы "нарушениях" Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет Безопасности ООН, как это уже реализовано в отношении Сирии.

Информирую, что все имеющиеся в нашем распоряжении документы, подтверждающие факты нарушений США и Украиной положений Конвенции о запрещении химического оружия, переданы в Следственный комитет Российской Федерации для принятия процессуального решения".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Афганистан
Ирак
Камбоджа
Литва
Нидерланды
Панама
Польша
Россия
Сирия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
ОНД
Похожие новости
23.10.2023
Доля продаж ВиВТ США на мировом экспортном рынке оружия в 2015-2022 гг. составила 40,1 проц.
28.04.2022
Запад накачивает Киев по-крупному
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
30.04.2020
Соединенные Штаты диктуют НАТО свои условия: новые рекомендации Атлантического совета
26.09.2018
Война в третьем мире
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 14:29
  • 59474
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 12:15
  • 1
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали