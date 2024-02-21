Игорь Кириллов: ВСУ применяли американские химические боеприпасы против российских войск в ходе СВО

ЦАМТО, 19 февраля. Ниже приведена стенограмма брифинга начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химоружия.

Стенограмма приведена в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В период с 5 по 8 марта 2024 года в Гааге (Нидерланды) состоится 105-я сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.

Данная организация была создана в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Одним из инициаторов разработки Конвенции была Российская Федерация, которая подписала ее в 1993 и ратифицировала в 1997 году.

Все запасы химического оружия Россия уничтожила в сентябре 2017 года, причем это было сделано досрочно. Уничтожение происходило в условиях тотального контроля со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США.

Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден в ходе 86-й сессии Исполсовета генеральным директором Организации.

В соответствии с установленными ОЗХО сроками, Соединенные Штаты должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако, несмотря на имеющийся экономический потенциал, сделали это только в 2023, дважды переносив срок под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей.

При этом контроль за уничтожением осуществлялся инспекционными группами ограниченного состава, в которых не было экспертов из России. Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся после уничтожения отравляющих веществ высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс (шт.Кентукки) и Пуэбло (шт.Колорадо).

До последнего времени американцы на регулярной основе находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали в одностороннем порядке без своевременного уведомления ОЗХО. Такие случаи имели место в Эннистоне (шт.Алабама), Хоторне (шт.Невада) и Форт-Грили (шт.Аляска). По данным фактам ОЗХО никаких претензий к американцам о нарушении статьи III Конвенции не высказывала.

При этом предпринятые Сирией еще до присоединения к Конвенции подобные действия по уничтожению химических авиационных бомб до сих пор не признаны Организацией и фигурируют в так называемом "Сирийском химическом досье".

Оставленные американские боеприпасы были обнаружены в Панаме и Камбодже. На иракской территории в 2003-2011 годах Соединенные Штаты выявили более 4,5 тыс. авиабомб, артиллерийских и реактивных химбоеприпасов с ипритом и зарином, часть которых была утилизирована на месте без санкции ОЗХО, а другая – вывезена в США, их дальнейшая судьба неизвестна.

Кроме того, до 2018 года в ежегодных объявлениях Соединенные Штаты указывали 460 метрических тонн неустановленных отравляющих веществ, что составляет около 2% от общего запаса. По нашим данным, речь идет о соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, более известных американской общественности под названием "Новичок".

Вашингтон сохраняет значительный интерес к применению химических средств борьбы с беспорядками в качестве инструмента ведения боевых действий. В 2007 году в США был принят общевойсковой устав по использованию нелетального оружия, а в 2015 году комитет начальников штабов утвердил Руководство по реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия.

В документах определен порядок применения нелетального химического оружия военными подразделениями в ходе специальных, гуманитарных, контртеррористических операций и миротворческих миссий. Если раньше американцы говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию противника, то в новых правилах важным аспектом является возможность применять токсичные химикаты в одностороннем порядке.

В 2021 году после испытаний в Афганистане в сухопутные войска США начались поставки пневматических ружей "Ви-Кей-Эс" с химическими боеприпасами, снаряженными капсаицином. Боеприпасы выстреливаются на расстояние до 50 метров.

Для поражения противника на большей дальности предполагается использование 120-мм мин, 155-мм артиллерийских и 120-мм танковых выстрелов. Трудно представить, что такие боеприпасы нужны для разгона демонстраций или других мирных целей.

Еще одним свидетельством нарушения Соединенными Штатами Конвенции является передача в третьи страны (Ирак, Афганистан, Украина) нелетального химического оружия. На его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования минобороны США в 2018 финансовом году было выделено 10 млн. долларов.

В ходе специальной военной операции были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов вооруженными силами Украины.

Так, 28 декабря 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении с беспилотного летательного аппарата коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом "Си-Эс". Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками.

Более того, сам факт поставки подобных боеприпасов со стороны США в условиях военного конфликта является нарушением статьи I Конвенции, которая обязывает государства-участники цитата, "…никогда и ни при каких обстоятельствах не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было…".

Это не единичный случай применения Украиной нелетального химического оружия. Ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", были сброшены с украинских БЛА по позициям российских войск 7 и 21 апреля 2023 года.

31 января 2024 года по позициям российских войск был применен неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте. По результатам исследований было установлено наличие ядовитого вещества "антрахинон", обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек. В странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия.

Ранее, 15 июня 2023 года в районе населенного пункта Работино Запорожской области по российским военнослужащим был применен беспилотник с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с хлорпикрином. Если первое соединение отнесено к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорпикрин внесен в Список 3 КЗХО и запрещен к использованию даже в правоохранительных целях. Повторные случаи применения боеприпасов, снаряженных хлорпикрином, зафиксированы в районе населенного пункта Работино 3 и 11 августа 2023 года.

Таким образом, Украина при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя списочные химикаты.

Хотел бы обратить внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества табун ("Джи-Эй"), которое включено в Список 1 Конвенции и использовалось фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Случаи применения ВСУ отравляющих веществ зафиксированы в отношении российских военнослужащих.

Приведу примеры.

19 августа 2022 года был применен токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества "Би-Зет", включенного в Список 2 Конвенции.

Аналогичное вещество было обнаружено 28 января 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в схроне на территории города Мелитополь. Отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке.

8 и 16 февраля 2023 года зафиксированы случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников.

ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов.

Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в Список 1 КЗХО.

Кроме того, 5 декабря 2023 года глава администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями.

Известны и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, расследования по которым продолжаются.

По имеющейся информации киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием "особого химического пояса". Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорска и Купянска, которые планируется разместить вдоль автодорог и на основных транспортных развязках.

Предполагается, что такая тактика значительно затруднит активность наступательных операций Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставит Киеву дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты.

Обратите внимание на запрос украинского постпредства при ЕС к военному штабу Евросоюза о поставке ВСУ в 2024 году общевойсковых защитных комплектов и противогазов – по 283 тыс. изделий; защитных перчаток и противохимических пакетов – по 500 тыс. каждого изделия. Запрашиваемая номенклатура также содержит 150 тыс. комплектов антидотов и 20 тыс. тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ.

В 2023 году страны НАТО уже поставляли на Украину средства индивидуальной защиты (более 55 тыс. комплектов), антидоты от фосфорорганических отравляющих веществ (600 тыс. ампул), а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты (750 тыс. флаконов).

Очевидно, что запрашиваемые Украиной объемы чрезмерны для страны, в которой нет химического оружия.

Хотел бы отметить, что расследование всех указанных инцидентов проводилось в соответствии с требованиями ОЗХО с использованием полевых и стационарных лабораторий, позволяющих достоверно устанавливать тип химического соединения и страну-производителя.

Углубленный анализ проб осуществлялся в химико-аналитической лаборатории 27 Научного центра войск РХБ защиты, на протяжении последних 25 лет имеющей аккредитацию ОЗХО и высшие рейтинговые квалификационные показатели.

По всем перечисленным случаям имеется необходимая доказательная база, которая была представлена в Технический секретариат ОЗХО. По истечении четырех месяцев какой-либо реакции со стороны Организации на представленные нами доказательства о нарушениях Украиной Конвенции так и не последовало.

В заключение хотел бы вернуться к сегодняшнему состоянию (дел в) ОЗХО.

Напомню, Организация состоит из основных органов – это Конференция государств-участников, Исполнительный совет, а также Технический секретариат, в состав которого входят генеральный директор, инспекторат, научные и технические подразделения.

Несмотря на то, что деятельность Организации предполагает равные права участников, в ноябре 2023 года впервые с момента подписания Конвенции Российская Федерация была по сути выдавлена из состава Исполсовета ОЗХО. Вместо нас были введены Украина, Польша и Литва – страны, проводящие явную антироссийскую политику и никогда не имевшие химического оружия. При этом Литва внесла заявку на участие в выборах за три часа до окончания срока ее подачи.

Таким образом, была сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США, и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами.

Мы предполагаем, в каком направлении будет организована работа ОЗХО в отношении нашего государства.

Планируется, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе соответствующих органов. В дальнейшем материалы о якобы "нарушениях" Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет Безопасности ООН, как это уже реализовано в отношении Сирии.

Информирую, что все имеющиеся в нашем распоряжении документы, подтверждающие факты нарушений США и Украиной положений Конвенции о запрещении химического оружия, переданы в Следственный комитет Российской Федерации для принятия процессуального решения".