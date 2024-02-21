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ТАСС

Киев считает, что развитие событий на поле боя во многом будет зависеть от помощи Запада

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Военный ВСУ устанавливает взрывное устройство на дрон
Военный ВСУ устанавливает взрывное устройство на дрон.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Отечественные предприятия ОПК не производят все те виды и типы, которые нужны вооруженным силам, отметил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк полагает, что развитие ситуации на поле боя во многом будет зависеть от поддержки Киева со стороны Запада.

"Дальнейшее развитие событий на фронте во многом зависит от масштабов новых пакетов военной поддержки со стороны наших партнеров", - сказал он в интервью газете Die Welt. "Отечественные предприятия ОПК не производят все те виды и типы, которые нужны вооруженным силам", - отметил Гаврилюк, добавив, что Киев постоянно обсуждает с партнерами военно-техническое сотрудничество.

"При этом мы наращиваем собственное производство. В прошлом году украинские оборонные предприятия утроили объем производства по сравнению с 2022 годом. Создание совместных международных оборонных производств на Украине также является приоритетной задачей для значительного улучшения нашего оборонного потенциала в будущем", - констатировал замглавы Минобороны Украины.

В то же время он указал на растущую роль дронов в ходе конфликта. "По этой причине нам нужно больше боеприпасов, БПЛА и автоматизированных систем в целом. Еще одним важным моментом является потребность в более подготовленных солдатах, способных эффективно использовать современное оружие", - резюмировал Гаврилюк.

Лидеры страны Евросоюза на саммите в Брюсселе в начале февраля утвердили выделение Украине бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. После этого решения Зеленский заявил, что Евросоюзу следует одобрить также дополнительные взносы для помощи Киеву, на этот раз - через Европейский фонд мира, с помощью которого в первую очередь оказывается военная поддержка и идет подготовка солдат. В Киеве неоднократно отмечали, что без финансовой поддержки западных союзников страну ждет экономический кризис.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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