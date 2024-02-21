Китай привержен возможным мирным переговорам, украинский конфликт между тем идет уже два года (Global Times, Китай)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И пожимают друг другу руки во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности, 16 февраля 2024 г.

Global Times: в Мюнхене Западу не удалось склонить Китай на свою сторону

На Мюнхенской конференции по безопасности Китай подтвердил свою приверженность политическому решению украинского кризиса, сообщает Global Times. Запад постоянно склоняет Поднебесную к антироссийской позиции, однако ничего у него не выйдет.

Российско-украинский конфликт, разразившийся два года назад, сегодня привел к потерям и серьезному ущербу с обеих сторон. В связи с этим на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) министр иностранных дел КНР Ван И повторил, что Китай остается привержен продвижению мирных переговоров по украинскому вопросу и не сдастся до тех пор, пока есть проблеск надежды [на мир].

Ван И, по совместительству член Политбюро ЦК КПК, дал несколько комментариев во время субботней встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в кулуарах MSC.

"Китай придерживается политического решения острых проблем, настаивает на содействии миру и переговорам, не подливает масла в огонь, не использует возможности для личной выгоды и не продает летальное оружие ни в зону конфликта, ни сторонам конфликта", — заявил китайский министр.

Ван И также вновь подтвердил позицию своей страны, отвечая на связанные с украинским кризисом вопросы, последовавшие за его программной речью, с которой он выступил в субботу на сессии "Китай в мире" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Китайские аналитики отметили, что в последние два года Поднебесная играла роль нейтральной ответственной стороны, стремясь без предрассудков или предубеждений помочь России и Украине найти общий язык и избежать эскалации. Ее подход кардинальным образом отличается от позиции Запада во главе с США, который накаляет обстановку.

Что касается военной ситуации, в субботу Россия получила полный контроль над Авдеевкой — спустя месяцы изматывающих боев в этом опорном пункте, который удерживался Украиной. Это дало Москве преимущество — теперь она может решать, наступать ли ей на другие территории или оборонять уже взятые под контроль земли, считают наблюдатели.

Многие западные аналитики знают о произошедших изменениях и все сильнее сомневаются в необходимости дорогостоящей военной помощи Украине и ее эффективности, заявили некоторые посетители MSC.

Продвижение мирных переговоров

Когда на Мюнхенской конференции по безопасности Ван И спросили о мнении Китая по поводу Будапештского меморандума (заключенное в 1994 году соглашение, по которому Украина ликвидировала свой ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания в обмен гарантировали ей безопасность. — Прим. ИноСМИ) и позиции государства в отношении украинского конфликта, министр ответил, что Пекин не был подписантом соглашения, но признал его посредством правительственного заявления.

Чиновник добавил, что Китай не развязывал украинский кризис и не является его стороной, однако не бездействует и не использует конфликт в своих интересах.

"Председатель Си Цзиньпин указал на необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к рациональным тревогам всех стран по вопросам безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. В этом заключается официальная позиция Китая по украинскому вопросу", — подчеркнул он.

Пекин остается привержен продвижению мирных переговоров и играет положительную роль в восстановлении мира. Чем раньше возобновится диалог, тем меньший ущерб будет нанесен всем сторонам, отметил политик.

Посетивший MSC Цуй Хунцзянь (Cui Hongjian), профессор Академии регионального и глобального управления Пекинского университета иностранных языков, заявил, что у западных государств всегда были нереалистичные ожидания и требования в отношении Китая. К примеру, они хотят, что Пекин встал на их сторону и наложил санкции на Москву. Призывая Поднебесную к такому поступку, они принижают конструктивную роль страны в содействии переговорам.

"Некоторые западные участники [конференции] постоянно жалуются, что Китай делает недостаточно. Они надеются, что Пекин может сократить торговлю с Москвой", — сказал Цуй Хунцзянь.

Такие взгляды никак не способствуют разрешению кризиса. Если Пекин объединится с Западом, это окажет существенное негативное влияние на глобальный стратегический баланс и стабильность, считают эксперты.

Как они заявили, Китай — единственный постоянный член Совбеза ООН, которому доступна коммуникация как с Россией, так и с Украиной, и к которому последние прислушиваются. Его роль чрезвычайно важна для посредничества.

Некоторые западные участники встречи — такие как генсек НАТО Йенс Столтенберг — раздувают нарратив о "формировании Китаем и Россией альянса, который бросит вызов Западу". Они пытаются связать украинский кризис с тайваньским вопросом, "преследуя гегемонические интересы США", пояснил Цуй Хунцзянь.

"Однако, к счастью, их мнение не ведущее", — подытожил профессор, исходя из своих бесед с европейскими посетителями Мюнхенской конференции.

Изменения на поле боя

В субботу российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под полный контроль Авдеевки.

В тот же день газета The New York Times написала о завершении вывода ВСУ из разрушенного города еще до субботнего рассвета: они "сдали позицию, которая была военным оплотом [Украины] большую часть десятилетия, перед лицом иссушающего российского наступления".

В материале NYT также сказано, что некоторые военные чиновники Украины выражали в личных интервью беспокойство, что приказ об уходе из города пришел слишком поздно, или же заявляли в социальных сетях об опасном и хаотичном отступлении.

Как полагает Вэй Дунсюй (Wei Dongxu), военный эксперт и обозреватель СМИ, проживающий в Пекине, "сражение за Авдеевку показало, что у Украины недостаточно людей и огневой мощи для обороны этого опорного пункта, а вот России хватает ресурсов для проведения атак с разных направлений".

Пока Москва пробует шаг за шагом развивать свое преимущество, Киев сталкивается со все более сложными боями, отметили эксперты.

Цуй Хэн (Cui Heng), сотрудник Китайского Национального института международного обмена ШОС и судебного сотрудничества, заявил, что победа в Авдеевке поможет Путину обеспечить себе победу на грядущих выборах.

"С этим городом в руках Россия готова продолжить атаки, перейти в оборону или даже в одностороннем порядке объявить завершение специальной военной операции", — пояснил он.

Тем не менее, как указали эксперты, неважно, что происходит на поле боя. Китай не изменит свою позицию по продвижению диалога и созданию условий для мирных переговоров. Но вот то, в какой мере последние могут состояться, зависит также от дальнейших перебоев, которые могут спровоцировать западные страны во главе с Соединенными Штатами, сказали они.

Автор: Ян Шэн (Yang Sheng)