"Тратят в пять раз больше". Новая тактика России оставила ВСУ без снарядов (The Associated Press, США)

AP: под Авдеевкой Россия заставила ВСУ тратить в пять раз больше снарядов

ВСУ испытывают серьезный дефицит артиллерийских снарядов, пожаловались украинские солдаты в беседе с корреспондентом AP. Тем временем Россия, видя слабые стороны противника, меняет тактику и добивается успехов. Сейчас она освободила Авдеевку, и дальше — больше.

Киев, Украина — Истощение запасов оружия создает серьезные проблемы для украинских подразделений, дислоцированных на длинной линии фронта, протянувшейся на тысячу километров, и постоянно подвергающимся мощным обстрелам российской артиллерии. Оборонительные рубежи ВСУ оказались под угрозой.

В субботу украинские войска ушли из Авдеевки, города в Донецкой области, вследствие напора российской армии, которая последние четыре месяца не ослабляла свой натиск с трех направлений.

Авдеевка была мощным украинским укрепрайоном, расположенным в глубине страны и вдалеке от территории России (Авдеевка — город в ДНР, которая в результате референдума вошла в состав РФ, так что вряд ли можно сказать, что это "вдалеке от территории России". — Прим.ИноСМИ). Боевые действия велись в этом городе с тех пор, как Россия в 2014 году ввела свои войска на Украину. Это целый укрепленный город с лабиринтом траншей и тоннелей, и он защищал важные тыловые центры, находящиеся западнее от него.

Взятие Авдеевки под контроль однозначно поднимет боевой дух русских. Это событие подтверждает, что сегодня именно российские войска задают темп боевых действий, вызывая смятение и тревогу в рядах ВСУ, которым в ходе прошлогоднего контрнаступления удалось добиться лишь незначительных успехов.

Бездействие конгресса

Администрация Байдена связала потерю Авдеевки с тем, что конгресс никак не может утвердить пакет военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

После того, как в субботу Украина объявила об отводе войск от Авдеевки, президент США Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому и выразил уверенность в том, что конгресс в конечном итоге все же утвердит финансирование Киева. Но когда репортеры спросили его, будет ли пакет помощи одобрен до того, как Украина лишится еще больше территорий, Байден ответил: "Нет, не уверен в этом".

Запасы истощаются

Репортеры Associated Press до падения Авдеевки взяли интервью у десятка украинских командиров, в том числе у командиров артиллерийских подразделений, которые находились в районах самых интенсивных боевых действий. Все они заявили, что нехватка боеприпасов, постоянно преследующая ВСУ с начала вооруженного конфликта, стала особенно острой прошлой осенью.

Сокращение военных поставок со стороны западных стран, особенно дальнобойной артиллерии, означает, что украинские войска не могут наносить удары по важным целям за российской линией фронта, где в тыловых районах сосредотачивается тяжелая боевая техника и личный состав.

Украинские солдаты на передовой уже несколько недель жалуются на острую нехватку снарядов. В некоторых артиллерийских батареях их всего 10% от требуемого количества. Стремясь всячески экономить боеприпасы, командиры отдают подчиненным приказы вести огонь только по конкретным, точечным целям. Но находящиеся на линии огня солдаты говорят, что этого недостаточно, чтобы сдержать противника, чья армия снабжается лучше. Усиливаются опасения, что без зарубежной военной помощи ВСУ потеряют не только Авдеевку — им придется оставить и другие участки на линии фронта.

Победа для Москвы

Отвод украинских войск из укрепленного города стал крупнейшей победой России с мая прошлого года, когда она в ходе сражений взяла под контроль Артемовск (Бахмут). Теперь российская армия сможет продолжить наступление на запад вглубь украинской территории, которая укреплена намного слабее. Военные обозреватели предполагают, что следующей целью для Москвы может стать находящийся западнее железнодорожный узел Покровск.

Российское военное командование и наблюдатели говорят, что после освобождения Авдеевки снизилась угроза для Донецка.

Экономия снарядов

"В настоящее время дефицит боеприпасов довольно большой. Нам постоянно говорят, что снаряды уже на подходе, но по факту ничего нет", — сказал командир артиллерийской батареи Хоробрый. У его подразделения всего 5-10% от требуемого количества снарядов.

Как он отметил, по этой причине ВСУ лишены возможности эффективно атаковать и захватывать новые территории. Что еще хуже, Украина теряет своих бойцов, потому что не может прикрыть пехоту артиллерийским огнем.

Хоробрый и другие офицеры согласились дать интервью при условии, что в статье будут указаны только их имена — из соображений безопасности (так в тексте — Прим. ИноСМИ).

"Нам нечем воевать, нечем прикрыть линию фронта, — сказал Валерий, командующий артиллерийским подразделением, которое использует стандартные боеприпасы НАТО калибра 155 миллиметров. По его словам, для отражения российского наступления им нужно 100-120 снарядов на подразделение. Сегодня они получают лишь десятую часть от этого количества.

Россия меняет тактику

Воевавшие в Авдеевке украинские солдаты рассказали, что перед падением города Россия сменила тактику действий, стремясь воспользоваться острой нехваткой боеприпасов у ВСУ.

Вместо отправки в бой колонн бронированной техники русские стали посылать небольшие пехотные подразделения, которые вступали в ближний бой с солдатами ВСУ. Чтобы сдержать их, украинцы были вынуждены тратить в пять раз больше боеприпасов.

"Противник понимает и чувствует наши возможности, и поэтому ему удается добиваться успеха", — сказал солдат из 110-й бригады Чаклун.

Слабый север

Есть также немало опасений по поводу того, как нехватка боеприпасов отразится на украинских войсках на других участках фронта. Линия обороны возле Купянска на северо-востоке довольно слабая. Россия уже несколько месяцев проводит все более активные атаки на данном направлении, пытаясь взять этот важный тыловой узел.

Юрий, командующий под Купянском 44-й бригадой, рассказал, что его подразделения воздушной разведки выявляют множество целей на большом удалении, в том числе российские минометы и гранатометы. Но они не могут их поразить из-за нехватки боеприпасов. У него нет выбора, и он вынужден наблюдать за тем, как противник сосредотачивает резервы.

Командир батальона воюющей под Купянском 32-й бригады Александр говорит, что снарядов у него в обрез — пока.

"Но все зависит от интенсивности стрельбы с российской стороны. Если они ее увеличат, нам не хватит боеприпасов, чтобы удержать оборону", — объясняет он.

Автор: Самья Куллаб (Samya Kullab)