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ИноСМИ

Победы России пошатнули веру мировых лидеров в военные перспективы Украины (Financial Times, Великобритания)

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля 2024 года.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Matthias Schrader

Адмирал Бауэр назвал очень оптимистичными прошлогодние надежды НАТО на ВСУ

Год назад делегаты Мюнхенской конференции по безопасности лучились оптимизмом насчет перспектив Украины, но сегодня из-за побед России их вера в ВСУ пошатнулась, пишет FT. Они признали, что Киев нуждается в боеприпасах, но восполнить нехватку снарядов очень непросто.

Гай Чазан (Guy Chazan), Джон Пол Рэтбоун (John Paul Rathbone), Сэм Джонс (Sam Jones)

Трехдневная встреча в Мюнхене завершилась в воскресенье признанием того, что Украина остро нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов, а риторику солидарности пора срочно претворять в жизнь.

“Нам нужны не слова, а решения, — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. — Украина может выиграть в этом конфликте лишь только с помощью оружия. Слов попросту недостаточно”.

В этом же ключе высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: “Я вижу политическую волю, но политическая воля должна воплотиться в действия”.

В этом году на встрече политических лидеров, дипломатов, военного руководства и глав разведки в баварской столице (эту конференцию еще называют “военным Давосом”) основное внимание уделялось конфликту на Украине. Это произошло на фоне опасений, что Москва одержит верх, а также тревоги, что события в России принимают все более мрачный поворот.

В первый день участников потрясло известие о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального в тюрьме за Полярным кругом.

“Если вы посмотрите, что случилось с Навальным, вы увидите ту Россию, которая стоит перед нами”, — сказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо (надо сначала выяснить отчего умер Навальный, прежде чем сравнивать смерть этого политического спекулянта с реальностями России, но – на Западе это давно не принято. – Прим. ИноСМИ).

На следующий день было объявлено о выводе войск ВСУ из критически важного города Авдеевки и первой крупной боевой победе Кремля с момента захвата разрушенного Артемовска (Бахмута) в мае прошлого года.

Но перспективы Украины омрачились еще до открытия конференции, поскольку республиканцы в Конгрессе заблокировали пакет военной помощи Киеву, усугубив острую нехватку ключевых боеприпасов и ограничив его боеспособность.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал попытки Европы заполнить вакуум, образовавшийся из-за задержки американской помощи, но предупредил, что в силу “масштабов и военного потенциала” США полностью заменить их вклад не удастся.

Подготовка к Мюнхенской конференции была омрачена скандальными заявлениями Дональда Трампа, который сказал, что позволит России делать со странами, провалившими установленную НАТО цель по оборонным расходам в 2% ВВП, “все, что она, черт возьми, пожелает”.

Эпатажное заявление прозвучало на этапе, когда западные лидеры уже задумались о последствиях возможного второго срока Трампа для западной поддержки Украины и будущего трансатлантического альянса как такового.

“Слона-то мы в Мюнхене и не приметили — а ведь его зовут Дональд, — сказал бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. — И он небось так хохочет, что аж заснуть не может”.

Настроение в этом году разительно отличалось от оптимизма 2023 года. “В прошлом году было много самолюбования, когда столько надежд возлагалось на украинское контрнаступление”, — сказала глава немецкого Фонда Маршалла Хезер Конли.

В этом году перспективы омрачились, поскольку Россия восстановила свою армию и перевела экономику на военные рельсы. “Мы уже видели боевые потери Украины и можем увидеть значительные успехи России, поскольку у украинцев кончаются боеприпасы”, — сказала Конли.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что Запад оказался в отношении конфликта в 2023 году “чересчур оптимистичен”, исходя из того, что “если мы предоставим украинцам необходимые боеприпасы и обучение, то они непременно победят”.

Теперь же он предостерег от чрезмерного пессимизма: “Показательно одно то, что Украина по-прежнему существует как суверенное государство, а украинцы вернули 50% завоеванного русскими в 2022 году”, — сказал он.

Тон выступлениям и общественным дискуссиям в Мюнхене задавали споры о том, как восполнить дефицит вооружений Киева.

“Россия извлекла массу уроков, и теперь производит больше боеприпасов и оборудования, чем мы можем предоставить все вместе, — сказал президент Чехии генерал в отставке Петр Павел. — Нам нужно мыслить новаторски и проявить такую же гибкость, как украинцы на местах, и начать искать вооружения повсюду”.

Этот посыл поддержал американский сенатор-республиканец из лагеря Трампа Джей Ди Вэнс: “Проблема в том, что ни Америка, ни Европа не производят достаточно оружия, и это гораздо важнее, чем политическая воля США или сколько денег мы напечатаем и отправим в Европу”.

В речах некоторых лидеров звучала затаенная горечь — ощущение, что их страны стараются ради Украины изо всех сил, а другие в Европе даже не вносят положенный вклад.

“Не ощущается неотложности, — посетовала Фредериксен. — Дания передала в дар Киеву весь свой артиллерийский парк, но в Европе еще есть боеприпасы, которые можно было бы отправить в Украину”.

Этот же посыл озвучил министр обороны Великобритании Грант Шэппс: “Нам нужно, чтобы все страны активизировались”. Ему вторил канцлер Германии Олафа Шольц.

Германия предоставила Украине помощь в размере 28 миллиардов евро, а в этом году планирует передать еще 7 миллиардов евро. “Хотелось бы, чтобы аналогичные решения были приняты и в других европейских столицах”, — сказал он.

Шольц добавил, что США со своим ВВП в 28 триллионов долларов предоставляли Украине свыше 20 миллиардов долларов военной помощи. “Сопоставимые траты должны стать минимумом для каждой европейской страны”, — сказал он.

Германия — второй по величине донор Украины после США. Но самого Шольца при этом критикуют за отказ предоставить Украине крылатые ракеты “Таурус” (Taurus): эта система, по мнению некоторых, может переломить ход боевых действий.

Директор Института международных исследований имени Фримена Спогли при Стэнфордском университете и бывший посол США в Москве Майкл Макфол сказал, что среди его украинских друзей воцарилось “глубокое чувство разочарования”.

“Мы то и дело слышим фразу “столько, сколько потребуется”, — сказал он. — Но где же действия? Где ракеты “Таурус”? Где замороженные активы России? Почему их до сих пор не передали Украине?”.

“Свободный мир говорит все правильно, но не действует так, как того требует момент, — заключил он. — А момент сейчас страшный”.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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