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ТАСС

Борисов заявил, что спутники "Грифон" будут иметь разрешение около 2,5 м на пиксель

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

Предполагается, что группировка спутников будет включать 136 космических аппаратов на базе платформы формата CubeSat

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Спутники системы глобального мониторинга Земли "Грифон" будут иметь пространственное разрешение порядка 2,5 м на пиксель. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью порталу Pro Космос.

"Сейчас реализуется создание спутниковой группировки "Грифон". Это обзорная группировка из 132 спутников типа кубсат с разрешением около 2,5 м. Мы активно привлекаем к созданию этой группировки Новосибирский государственный университет", - сказал Борисов.

"Грифон" - проект системы глобального мониторинга Земли. Предполагается, что группировка будет включать 136 космических аппаратов (включая 4 экспериментальных) на базе платформы формата CubeSat. Система позволит получать данные каждые 30 часов с территории России и не реже 38 часов по всему миру. Она также будет анализировать данные, чтобы выявлять изменения природных явлений и техногенных процессов, регулировать транспортные потоки и осуществлять мониторинг добычи полезных ископаемых.

Развертывание группировки "Грифон" запланировано на 2024-2026 годы. В октябре в Роскосмосе также сообщили ТАСС, что проект будет включен в федеральную программу создания многоспутниковой группировки "Сфера". 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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