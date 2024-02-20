В НАТО заявили, что Запад был излишне оптимистичен относительно Украины в 2023 году

Председатель Военного комитета альянса Роб Бауэр сообщил, что НАТО "не нужно быть слишком пессимистичным в 2024 году"

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Запад был настроен чрезмерно оптимистично относительно перспектив Украины в 2023 году. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, чьи слова приводит газета Financial Times.

Он считает, что Запад был "чрезмерно оптимистичен в отношении конфликта в 2023 году", полагая, что "если мы предоставим украинцам необходимые боеприпасы и обучение, они победят", пишет издание. В то же время Бауэр утверждает, что НАТО "не нужно быть слишком пессимистичным в 2024 году".

Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции заявил, что "Россия извлекла много уроков, она также производит больше боеприпасов и оборудования, чем мы все вместе можем предоставить", сообщает газета. Он призвал западные страны быть гибкими и "приступить к поиску оборудования [для Украины] повсюду".