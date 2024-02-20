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ТАСС

Эксперт назвал освобождение Авдеевки крупнейшим изменением в ходе СВО с мая 2023 года

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Авдеевка
Авдеевка.
Источник изображения: © Народная милиция ДНР/Telegram

Бывший главный редактор издания Global Times Ху Сицзинь также отметил, что это событие является "тенденцией, благоприятствующей президенту РФ Владимиру Путину"

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Отступление ВСУ из Авдеевки и освобождение этого стратегически важного населенного пункта российскими войсками является наиболее значительным изменением ситуации в ходе специальной военной операции с мая прошлого года. Такую точку зрения высказал обозреватель газеты Global Times, бывший главный редактор издания Ху Сицзинь.

"Произошло важное событие. Украинский главнокомандующий Александр Сырский объявил в субботу о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки, - говорится в статье китайского политолога. - Это самое значительное изменение на украинском поле боя с мая прошлого года и последняя тенденция, благоприятствующая президенту РФ Владимиру Путину".

Ху Сицзинь отмечает, что уход ВСУ из Авдеевки произошел в момент, когда республиканцы заблокировали в Конгрессе США законопроект, предусматривающий помощь Украине. "Соединенные Штаты всегда были крупнейшим внешним спонсором Киева" , - напомнил он.

Обозреватель также указал на гораздо меньший, чем у США, объем финансирования украинского режима странами Евросоюза. "И хотя не исключено, что законопроект [президента США Джо Байдена о поддержке Украине] в итоге все-таки пройдет, поддержка Запада стала ненадежной. Это впечатление постепенно отражается на общей ситуации украинской войны, ослабляя уверенность и долгосрочные ожидания Киева, а также усиливая моральный дух России", - подчеркнул он.

По словам китайского эксперта, конфликт на Украине превратился в "типичную войну на истощение, когда все ресурсы и решимость Запада направлены против РФ". Он отметил, что американский журналист Такер Карлсон, посетивший недавно Москву, "прямо сказал в камеру, что [западные] санкции не сработали".

По информации Минобороны РФ, 17 февраля в ходе наступательных действий российские подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км. Потери ВСУ в боях за город только за сутки до этого превысили 1,5 тыс. военнослужащих. Этот населенный пункт находится в 13 км к северу от Донецка. 

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