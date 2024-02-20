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Военное обозрение

«Через три месяца»: Боррель заявил, что ситуация вокруг Украины решится «на поле боя»

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Источник изображения: topwar.ru

Ситуация на Украине будет решена через три месяца на поле боя. С таким "громким" заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Престарелый европейский ястреб, выступающий за поражение России заявил, что Евросоюз слишком долго колебался в вопросах поставки вооружений Украине, на данный момент время для различных раздумий уже истекло. Так же уже не работают нынешние подходы к Украине, все эти заявления и т.д. Вопрос необходимо решать на поле боя, то и произойдет месяца через три. Европа должна понять, что уже длительное время живет в "состоянии войны".

Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто "давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД". Нет, через 3 месяца ситуация уже будет решена на поле боя

- завил Боррель, но не уточнил, какие итоги будут у конфликта. .

По словам главы МИД Евросоюза, если бы Запад давал Украине все, что просил Зеленский, то ситуация могла развиваться по совсем другому сценарию, полностью устраивающему Европу. При этом Боррель признал, что ЕС не хватает средств для финансирования Украины и всех ее запросов. Например, по его словам, Европа имеет возможность производить столько снарядов, сколько необходимо, но вот денег на это нет.

Со своей стороны отметим, что в этой ситуации кто-то все же врет. Или этот старый ястреб, заявляющий об отсутствии средств, или главы концернов, заявляющие об отсутствии мощностей.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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