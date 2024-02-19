Глава оборонного комитета Бундестага настаивает на отправке Taurus Киеву

Мари-Агнес Штрак-Циммерман вновь раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание отправлять ракеты Украине

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава комитета германского Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман полагает, что обсуждения по поставкам Украине ракет Taurus продолжатся. Как заявила депутат на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, эти дискуссии будут проводиться по инициативе Свободной демократической партии, которую она представляет.

"У нас были дискуссии по поводу поставок Taurus, и мы продолжим эти обсуждения", - отметила политик. "Но я могу сказать, что наша армия и все, кто несет ответственность за поставки оружия, сделали все возможное", - добавила она.

Штрак-Циммерман в очередной раз раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание отправлять ракеты Киеву. "Мне сложно объяснить, почему канцлер не может просто сказать: "хорошо, давайте сделаем это", - полагает она.

Киев давно просит Берлин передать Taurus, но Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре 2023 года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

В последние месяцы власти ФРГ уклоняются от прямых ответов на вопросы по Taurus. К примеру, накануне Шольц назвал "странным" прямой вопрос о том, будут ли поставлены ракеты или нет. Он в очередной раз напомнил, что Германия является вторым после США донором Украины.