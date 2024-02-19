Учения НАТО в Польше: подготовка полезного идиота Штатов для введения войск на Украину (Niezależny Dziennik Polityczny, Польша)

NDP: США готовятся использовать Польшу в качестве дополнительной поддержки ВСУ

В Европе есть один полезный и послушный США идиот, который решительно стремится к войне с Россией, поскольку убежден, что сможет ее победить, пишет NDP. Речь идет о Польше. Американцам осталось только придумать какой-нибудь пропагандистский трюк, чтобы создать повод для участия Варшавы в конфликте на Украине.

Ханна Крамер

На фоне тяжелых боев на украинском фронте и сложной политической и экономической ситуации в Европе лидеры НАТО решили отвлечь внимание общественности от этих неприятных тем и провести очередные военные учения. Напомним, с 12 февраля началась активная фаза крупнейших маневров, которые когда-либо проводились на территории Европы.

Серия учений НАТО получила кодовое название Steadfast Defender-24 (STDE-24). Как сообщается, в них примут участие около 90 тысяч военнослужащих из 31 страны НАТО и кандидата в члены альянса Швеции. Ключевым элементом STDE-24 станут учения в Польше с участием вооруженных сил других стран Dragon-24 (DR-24). Они стартуют в конце февраля-начале марта.

Как это обычно бывает перед началом учений, не обошлось без типичной польской пропаганды о том, что STDE-24 и DR-24, дескать, не направлены против какого-либо государства. В Минобороны РП заявляют, что учения носят оборонительный характер и "являются демонстрацией способности противодействовать агрессивной политике и провокационной деятельности Российской Федерации".

Эту декларацию вполне разделяют и польские военные, которые открыто заявляют, что учения проводятся с целью напугать Россию, а также для отработки сценариев действий на случай нападения Москвы на страны НАТО. То есть мы имеем продолжение страшной сказки о "плохой" России, сказки, которая призвана убедить поляков в необходимости в очередной раз увеличить военный бюджет Польши. Начальник Отдела учений Инспекции сухопутных войск Главного командования видов Вооруженных сил полковник Марцин Ярек (Marcin Jarek) заявил, что "по сценарию, наша страна подверглась нападению с востока. Планируя маневры, мы учитывали события на Украине".

Мы все уже привыкли к тому, что все армейские мероприятия, в том числе учения, в Польше являются пропагандистской кампанией с целью запугивания России. При этом все прекрасно понимают, что все это затевается для того, чтобы создать у поляков и у народов граничащих с нами стран впечатление, будто Войско Польское становится более сильным, более современным и многочисленным. Вот только на самом деле отрабатывать в Польше реальные сценарии оборонительных действий против РФ никто не собирается.

Дело в том, что в случае реального нападения на Польшу ее главной задачей будет лишь удержание фланга НАТО — в течение нескольких недель, пока США и другие союзники не перебросят свои войска и технику в Европу для защиты важных объектов. Польша всего лишь должна сыграть роль буферной зоны, как и Украина.

Ни для кого не секрет, что в последние несколько лет Министерство обороны Польши использовалось как инструмент в политической игре польских правящих элит. Ситуация дошла до полного абсурда, когда прежнее руководство ведомства брало на себя функцию командования войсками при ограничении роли начальника Генерального штаба, в распоряжении которого не было всех необходимых для управления Вооруженными силами инструментов.

На самом деле польские Вооруженные силы не боеспособны. Время, когда Министерством обороны руководили политики "Права и справедливость", запомнилось обещаниями Блащака создать дополнительные батальоны, бригады и даже дивизию. Вот только зачастую эти подразделения существуют только в виде точек на карте. Сегодня 1-я пехотная дивизия легионов, по сути, эквивалентна батальону, а 8-я пехотная дивизия Армии Крайовой чуть ли не отделению.

Так что воевать у нас не получится, но зато нас можно использовать в качестве дополнительной поддержки Киева. Украинским властям сейчас очень не хватает солдат, а взять их негде. Представители украинского парламента умоляют украинцев вернуться на родину и просят европейские страны экстрадировать бежавших с Украины уклонистов. Не исключено, что эта тема станет главной на встрече представителей украинского и польского правительств в конце марта.

К сожалению, уже совершенно ясно, что Киев вряд ли сядет за стол переговоров. Признаков того, что русские согласятся на прекращение огня, тоже не наблюдается. Они слишком близки к победе. Но, как бы там ни было, не украинцам решать, как и когда положить конец этому конфликту. Это решит тот, кому надо думать, как преодолеть дефицит кадров в рядах Вооруженных сил Украины. Это, естественно, будут американцы! Вот только Пентагон ни за что не отправит своих солдат на первую линию украинско-российского фронта. Но кто же тогда займет в окопах место погибших украинцев?

У Европы есть один полезный и послушный США идиот, который с воистину украинской решимостью стремится к войне с Россией, поскольку убежден, что сможет ее победить. Если США заставит этого идиота вступить в войну с Россией, Брюссель возражать не будет. Истребление поляков и ликвидация крупной страны ЕС вполне совпадает с желанием Германии навсегда избавиться от нахлебника, который к тому же все время претендует на ее территорию.

Польские власти интенсивно готовятся к уничтожению своего народа. С момента вступления Польши в НАТО в марте 1999 года в Варшаве последовательно продвигали идею о том, что мы должны готовиться к некоему "удару с Востока", откуда исходит постоянная угроза. Данный тезис уже функционирует в качестве неопровержимой догмы. При этом в качестве доказательств ее истинности нам предлагают верить предсказаниям самоназначенных пророков.

С начала российско-украинского конфликта процесс промывки мозгов заметно интенсифицировался. Основные польские СМИ и телеканалы без устали транслируют речи политиков, которые убеждают общественность в том, что, если Украина не сможет отбиться от русских, следующей целью российской агрессии станет Польша.

Промывка дает результаты. В настоящий момент польское общество занято яростной борьбой с Российской Федерацией и убеждено, что "украинец защищает нашу страну". Учитывая полную зависимость Варшавы от решений, принимаемых Белым домом, наши власти охотно отправят свои войска на Украину в обмен на очередную американскую военную базу на нашей территории.

Не исключено, что официальная отправка польских войск на Украину станет одним из главных событий этого года. Пока трудно сказать, какой пропагандистский трюк придумают американцы, чтобы создать повод для участия Польши в украинском кризисе и отправки польских военных на украинский фронт. Единственное, в чем мы можем быть уверены, так это в том, что единственной страной, которая может и хочет принять участие в конфликте с Россией окажется Польша.