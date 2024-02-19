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ТАСС

В Италии заявили, что немедленное вступление Украины в НАТО было бы опасно для всех

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Антонио Таяни
Антонио Таяни.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Вице-премьер Антонио Таяни отметил, что этот вопрос требует осторожного подхода

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что немедленное вступление Украины в НАТО "опасно для всех", этот вопрос требует осторожного подхода.

"В этот момент это [вступление Украины в НАТО] было бы опасно для всех, потому что вы воюете с Россией", - сказал он на одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, отвечая на вопрос украинского представителя в зале о том, что прием Украины в НАТО невозможен во время конфликта.

"Это ведет к вовлечению стран НАТО, и поэтому нужно быть осторожными в этом вопросе", - сказал Таяни. Он отметил важность сотрудничества НАТО с Украиной, что само по себе "сигнал России".

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". В вооруженных силах страны вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским языком. Каких-либо сроков приема в Брюсселе не называют. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к НАТО невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу получения приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от РФ твердой реакции. 

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Страны
Италия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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