Урсула фон дер Ляйен: в Евросоюзе будет введена должность комиссара по обороне

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, сделала ряд принципиальных заявлений.
- сообщила она.
- заявила фон дер Ляйен.
Она высказалась за рост расходов европейских стран на оборону:
Глава ЕК:
- добавила она.
Что касается финансовой помощи Украине, то здесь фон дер Ляйен возложила свои надежды на скорейшее принятие соответствующего законопроекта, который в настоящее время находится в стадии рассмотрения в Конгрессе США, "поскольку эта мера является символом противостояния демократий автократам".
Она также заверила, что в случае ее переизбрания на пост главы исполнительной власти Европейского союза она создаст новую должность - комиссара по обороне ЕС. Таким образом, Европейский союз из политического и экономического превратится в военно-политическое межгосударственное образование.