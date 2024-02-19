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Военное обозрение

Урсула фон дер Ляйен: в Евросоюзе будет введена должность комиссара по обороне

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фоо
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фоо.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, сделала ряд принципиальных заявлений.

Европейская комиссия представит предложение по оборонно-промышленной стратегии через три недели, а также откроет офис оборонных инноваций в Украине

- сообщила она.

Европа должна наращивать свою промышленную базу... Я убежденный трансатлантист, и в то же время мы должны построить сильную Европу, и это идет рука об руку

- заявила фон дер Ляйен.

Она высказалась за рост расходов европейских стран на оборону:

Чтобы тратить лучше с помощью совместных закупок и соглашений, чтобы обеспечить предсказуемость для промышленности и лучшую оперативную совместимость между вооруженными силами Европы, а также сосредоточить расходы в Европе на сохранении "хороших рабочих мест" для налогоплательщиков, оплачивающих счета.

Глава ЕК:

Украина должна быть интегрирована в оборонные программы Европы, поскольку Россия превосходит Украину солдатами и применяет быстрое и грязное оружие, произведенное в Северной Корее и Иране

- добавила она.

Что касается финансовой помощи Украине, то здесь фон дер Ляйен возложила свои надежды на скорейшее принятие соответствующего законопроекта, который в настоящее время находится в стадии рассмотрения в Конгрессе США, "поскольку эта мера является символом противостояния демократий автократам".

Она также заверила, что в случае ее переизбрания на пост главы исполнительной власти Европейского союза она создаст новую должность - комиссара по обороне ЕС. Таким образом, Европейский союз из политического и экономического превратится в военно-политическое межгосударственное образование.

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Иран
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Россия
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Украина
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