Зампредседателя правительства РФ: Более 260 тысяч бюджетных мест в российских вузах выделят для подготовки инженеров

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Вопреки бездне антироссийских санкций так называемого коллективного Запада, которые только за последние два неполных года перевалили далеко за десять тысяч всевозможных рестрикций, экономика РФ демонстрирует устойчивый рост практически во всех отраслях. В лидерах не только оборонка, которая плотно загружена на сто процентов и продолжает наращивать показатели выпуска продукции. Не отстают предприятия и других секторов экономики, что важно, материального производства и высоких технологий. Полным ходом в России идет структурная перестройка в рамках программ импортозамещения и максимальной локализации производственных цепочек внутри страны.

Это хорошие новости, но есть и проблемы. Бурный рост производства привел к острому дефициту подготовленных кадров, как рабочего, так и инженерного персонала. В эпоху СССР в стране была выстроена одна из лучших в мире система среднепрофессиональной и высшей подготовки кадров для материалопроизводящих предприятий. Однако она практически полностью была разрушена в 90-е годы прошлого века, когда профессии специалистов-рабочих и инженеров стали не только непрестижными, но и невыгодными по уровню оплаты труда.

Восполнить этот системный пробел довольно сложно, но очень необходимо для дальнейшего развития российской экономики. Одним только ростом зарплат, а сейчас многие квалифицированные работники промпредприятий и инженеры уже зарабатывают не меньше, а то и больше, чем сотрудники менеджерского состава и специалисты в сфере услуг, проблему не решить. Необходимо восстанавливать и поднимать престиж профессий в сфере материального производства, особенно в высокотехнологичных инновационных отраслях. А главное, ускоренно и масштаба готовить новые инженерные кадры в среднепрофессиональных и высших учебных заведениях, чем, несомненно, должно заниматься государство.

Это прекрасно понимает руководство страны, о чем неоднократно говорил и президент Владимир Путин, и глава правительства Михаил Мишустин, и руководители профильных министерств. Соответствующие программы уже не только разрабатываются, но и принимаются. Заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко озвучил на пленарной сессии конференции «Форум национальных достижений: наука и университеты», которая проходит на Международной выставке-форуме «Россия», меры, которые кабмин принимает в этом направлении.

Вице-премьер правительства РФ сообщил, что более 260 тысяч бюджетных мест выделят для подготовки инженеров в российских вузах на 2024-2025 учебный год из общего количества более 620,5 тысячи мест для студентов-бюджетников. При этом больше семидесяти процентов бюджетных мест распределено в региональные высшие учебные заведения.

Из них (общего количества бюджетных мест) 260 тысяч мест — это по программам подготовки именно инженерных кадров

— приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Вице премьер уточнил, что почти тридцать тысяч бюджетных мест из общего количества получили университеты Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Чернышенко, комментируя итоги стратегической сессии под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина, рассказал, что для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров кабмин расширит программу по созданию в ведущих вузах передовых инженерных школ. Их главной особенностью является то, что потенциальный работодатель непосредственно вовлечен в учебный процесс и берет ответственность за подготовку и дальнейшее трудоустройство выпускников.

Сегодня в 15 регионах РФ уже открыты 30 таких школ, в них учится более шести тысяч студентов. Партнерами профессиональных образовательных учреждений нового формата стали свыше 150 высокотехнологичных компаний. Эта инициатива очень популярна в регионах и у представителей индустрии, добавил вице-премьер российского кабмина.