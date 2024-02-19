Войти
Военное обозрение

Пентагон утверждает, что боевые действия на Украине обошлись России в 211 миллиардов долларов

192
0
0
Военнослужащий ВС России подготавливает миномет в зоне СВО
Военнослужащий ВС России подготавливает миномет в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Спустя почти два года после начала российской военной операции на Украине в Пентагоне решили поделиться новыми цифрами о затратах России на проведения военной операции - по версии самого Пентагона, естественно.

Военные действия на Украине обошлись России в 211 миллиардов долларов

- сказал высокопоставленный чиновник Пентагона, пожелавший остаться неназванным, сообщает американское издание Defense News.

На чем основана именно такая цифра российских затрат, в Пентагоне уточнять не стали.

Кроме того, по данным Минобороны США, Россия потеряла ещё десять миллиардов долларов в результате отмены или приостановки контрактов на продажу оружия.

Defense News отмечает, что несмотря на всё это, чиновник Пентагона назвал нынешнее состояние дел на фронте более опасным для Украины, чем для России. Он подчеркнул важность одобрения дополнительного финансирования для Украины в виду 60 миллиардов долларов, предложенных президентом Байденом.

Тем временем, по словам чиновника, у украинских сил заканчиваются боеприпасы и ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые помогают защитить критически важную инфраструктуру.

Сами эти заявления членов администрации США нацелены только на то, чтобы убедить конгрессменов направить новые пакеты помощи Киева - скорее, пакеты финансирования своего ВПК, который и без того вышел на сверхприбыли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
16.02.2023
Освещение украинского конфликта в США лишено правды
30.05.2022
США дают Украине иллюзию военного превосходства
02.06.2021
The Telegraph (Великобритания): Доминик Рааб на саммите НАТО подвергнет критике «агрессивное поведение» России
26.09.2019
Украинские комплектующие последний раз отправляются в космос
27.09.2017
Американцы прикрыли свое небо от России
09.03.2017
Западный взгляд на российские силы специального назначения в Крыму и на Донбассе
09.03.2017
«Русские идут!» Кому в Европе нужны страшилки про военные планы России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный