Пентагон утверждает, что боевые действия на Украине обошлись России в 211 миллиардов долларов

Спустя почти два года после начала российской военной операции на Украине в Пентагоне решили поделиться новыми цифрами о затратах России на проведения военной операции - по версии самого Пентагона, естественно.

Военные действия на Украине обошлись России в 211 миллиардов долларов

- сказал высокопоставленный чиновник Пентагона, пожелавший остаться неназванным, сообщает американское издание Defense News.

На чем основана именно такая цифра российских затрат, в Пентагоне уточнять не стали.

Кроме того, по данным Минобороны США, Россия потеряла ещё десять миллиардов долларов в результате отмены или приостановки контрактов на продажу оружия.

Defense News отмечает, что несмотря на всё это, чиновник Пентагона назвал нынешнее состояние дел на фронте более опасным для Украины, чем для России. Он подчеркнул важность одобрения дополнительного финансирования для Украины в виду 60 миллиардов долларов, предложенных президентом Байденом.

Тем временем, по словам чиновника, у украинских сил заканчиваются боеприпасы и ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые помогают защитить критически важную инфраструктуру.

Сами эти заявления членов администрации США нацелены только на то, чтобы убедить конгрессменов направить новые пакеты помощи Киева - скорее, пакеты финансирования своего ВПК, который и без того вышел на сверхприбыли.