Наблюдая за бесполезностью поддержки вооружением Украины, Запад не перестаёт это делать.

В некоторых странах ЕС планируется существенное расширение производства вооружения. На самом деле, это необходимо не только для дополнительного снабжения Украины, а как минимум для пополнения собственных военных складов, которые за 2 года уже ощутимо опустели.

Среди обещаний, которые были с гордостью озвучены генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом – поставка киевскому режиму около миллиона дронов. Кроме этого, в своём заявлении в минувший четверг в Брюсселе главный натовец, как бы обращаясь к лидерам Российской Федерации и Китая, подчеркнул, что около 50 процентов мировой мощности вооружения и половины экономических показателей – именно за североатлантическим альянсом.

Однако в этот самый альянс Украину никак не хотят принять. Летом прошлого года в Литве на саммите G7 Киев вместо членства в НАТО получил обещания долгосрочной поддержки от стран-членов военного объединения. Первыми англичане заключили с Киевом десятилетнее соглашение о якобы незыблемом партнёрстве во многих сферах, в том числе и безопасности.

Не стали отставать от Великобритании и Германия с Францией.

Ко всему прочему у Германии есть ещё амбиции стать «натовским лидером» на территории Европы. Увеличивая поставки Киеву, обещая в 2024 году поставить украинцам почти в четыре раза больше (чем в прошлом году) артиллерийских боеприпасов, Берлин планирует стать традиционной военной опорой для антироссийски настроенных государств.

Министр обороны Борис Писториус из Социал-Демократической партии Германии заявил перед заседанием НАТО:

Россия представляет собой самую большую угрозу в евроатлантическом регионе. Союзники должны сделать все возможное, чтобы поддержать Киев. Коефликт на Украине будет решен на конвейере в странах-производителях оружия и боеприпасов.

Однако, хочется, чтобы члены НАТО, находясь в своей антироссийской истерии стали понимать, что насколько быстрее работают конвейеры производства и поставки военной помощи киевским националистам, настолько же эффективнее российская армия их уничтожает.