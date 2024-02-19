"Это страшно". Вот что ждет Европу, когда США уйдут в самоволку с Украины (Bloomberg, США)

Bloomberg: ЕС придется объединить оборонную промышленность ради помощи Украине

Если США откажутся от помощи Украине, ЕС окажется ее последней опорой, считает автор Bloomberg. Но у Европы все получится, убежден журналист. Ей надо только сплотиться как никогда и выполнить давние обещания об объединении оборонной промышленности.

Марк Чемпион

США могут вскоре отказаться от обещаний поддерживать оборону Украины “столько, сколько потребуется” и перейти к прагматичному “до тех пор, пока это выгодно президентской кампании Дональда Трампа”. Трудно даже осознать всю опрометчивость этого поступка, который будет стоить человеческих жизней, подорвет веру в надежность США от Тайваня до Ближнего Востока и практически гарантирует будущую нестабильность европейского рынка, на который приходится 2,6 миллиона рабочих мест в США. И все же это совершенно не исключено.

Если это произойдет, и палата представителей заблокирует пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, принятый на этой неделе сенатом после нескольких месяцев проволочек, Европа станет последней опорой Украины и источником столь отчаянно необходимой поддержки. Это бедственное положение для любой страны, и будущие действия должны стать главной темой для представителей военных ведомств на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в пятницу.

Для тех, кто утверждает, что украинцы все равно проиграют, а коли так, то и нечего тратить на них деньги, это своего рода самосбывающееся пророчество. По новым данным Кильского института в Германии, последний транш американской помощи Украине прибыл в октябре прошлого года, и с тех пор образовался дефицит военной помощи на сумму порядка двух миллиардов долларов в месяц.

Последствия не замедлили сказаться на поле боя. Частота, с которой российские крылатые и баллистические ракеты обрушиваются на украинские городам, выросла с примерно 10% до 50%, поскольку арсеналы ПВО скудеют. Кроме того, Россия снова перешла в наступление, и теперь ей нужно примерно втрое больше сил на передовой, чтобы прорваться вперед. По огневой мощи ситуация приближается к этому соотношению, поскольку украинские артиллеристы вынуждены экономить боеприпасы для орудий. Потери русских за каждый отвоеванный метр остаются ужасающими, но они все равно продвигаются вперед (и откуда автор может знать о наших потерях? – разве что из "правдивых" рапортов украинских военных и СМИ. –Прим. ИноСМИ). Между тем, этого можно было избежать.

В последний раз американская администрация устранилась от конфликта в Европе в 1991 году, когда начала распадаться бывшая Югославия. “Мы не играем никакой роли в этой борьбе”, — заявил тогдашний госсекретарь Джеймс Бейкер, предполагая, что Европа сама наведет порядок у себя на задворках. Тогда же министр иностранных дел Люксембурга торжественно провозгласил, что час Европы пробил, — но мы все знаем, чем все кончилось.

Как бы абсурдно ни звучало предложение опираться на Европу в борьбе с российской угрозой безопасности, это отнюдь не невозможно, хотя и потребует целого сочетания срочности, прагматизма и стратегической решительности, которые раньше за ней не водились. Однако Кильский институт обнаружил, что Европа уже пообещала вдвое больше помощи, чем США, пока в прошлом году не вмешался Конгресс. Правда, отправлено лишь около половины этой суммы. И, по оценкам все того же Кильского института, в этом году чтобы заполнить пустоту, оставшуюся после США, если только те не одумаются, поставки придется удвоить.

Я попросил заместителя председателя ЦБ Украины Сергея Николайчука объяснить финансовую сторону дела. По оценкам Международного валютного фонда, Киеву в этом году потребуется 41,8 миллиарда долларов бюджетной поддержки, и правительство рассчитывало, что 37 миллиардов долларов из этой суммы поступят извне. Предполагалось, что 8,5 миллиарда долларов поступят из пакета США, который забуксовал сейчас в Вашингтоне, но реальный дефицит будет гораздо больше, говорит Николайчук, поскольку Украина ведет войну за выживание. Таким образом, правительству придется занимать из других статей бюджета, чтобы закупить недостающее оружие и боеприпасы, которые и составляют основную часть американского пакета в 60 миллиардов долларов.

Европейский союз в начале этого месяца, наконец, сломил сопротивление Венгрии и принял пакет помощи в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов). Деньги выделены на четыре года, но распределены заранее, поэтому ожидается, что в 2024 году Киев получит 18 миллиардов евро.

“Воевать вообще дорого, особенно против мировой сверхдержавы”, — посетовал Николайчук.

Однако проблема не только финансовая, поскольку Европа не производит тот же перечень оружия, что и США, — в частности, боеприпасы для систем противоракетной обороны “Пэтриот” и NASAMS. На самом деле европейцы даже не выполнили обещание поставить к марту миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Восполнить же выпавшую помощь США будет вовсе немыслимо.

Что же делать? Отчасти поможет передача непредвиденных прибылей от замороженных российских активов на сумму свыше 200 миллиардов долларов. Но хотя сам Николайчук ратует за полную их конфискацию, на это потребуются годы, и в любом случае эти средства должны пойти на масштабное восстановление страны по окончании боевых действий, говорит он.

Что же касается военной стороны вопроса, то Европа, похоже, постепенно осознаёт, что она должна уметь защититься сама. В прошлом году европейские члены НАТО увеличили расходы на оборону на 8,3%. По оценкам НАТО, в 2024 году ее европейские члены в совокупности впервые в истории достигнут целевого показателя военных расходов в размере 2% ВВП. Но чтобы преуспеть, Европе придется воплотить в жизнь обещания десятилетней давности и действительно объединить оборонную промышленность и закупки.

В этом может помочь Украина. Что Европа должна сделать, так это воспользоваться неотложностью момента и сформировать специальные коалиции вокруг техники, хорошо зарекомендовавшей себя на фронте. В январе Франция и США создали коалицию из 23 стран для производства в этом году для Украины 72 мобильных гаубиц “Цезарь” (Caesar), модернизированных по отзывам с фронта. Другие коалиции были созданы для наращивания военно-морского потенциала Украины и передачи танков “Леопард” (Leopard). Кроме того, Украина ищет партнеров для создания беспилотников, накопив в этой области исключительный опыт.

Эти партнерства могут стать ключом к оборонной консолидации Европы и сократить разорительное дублирование оружейных платформ, с которыми многочисленные фонды и ведомства ЕС безуспешно борются уже несколько десятилетий.

Европе предстоит решить и другие проблемы. Бывший чиновник министерства обороны Австрии Густав Грессель уже некоторое время занимается этим вопросом. Одно из главных препятствий, с которым он столкнулся, — это финансы. Военные подрядчики не раз говорили ему, что не могут себе позволить кредит на строительство новых заводов, поскольку оборонная промышленность не считается экологически безопасной отраслью и облагается дополнительными пошлинами. И они не смогут получить финансирования без оформленных заказов. Производители боеприпасов знают, что в ближайшие годы продадут столько 155-миллиметровых снарядов, сколько смогут произвести, объясняет Грессель, ныне старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям в Брюсселе, но без заказов у них не будет средств на расширение производства.

Немецкой компании Diehl Group, которая выпускает боеприпасы для ключевых систем противовоздушной обороны и артиллерии IRIS-T, муниципалитет Тройсдорфа, города с населением порядка 75 000 человек, отказал в разрешении на покупку земли для расширения производства. Федеральному правительству придется вмешаться, если местные власти ведут себя неразумно.

Украина должна стать катализатором для наращивания и консолидации европейского оборонного потенциала, который, как теперь осознали правительства, требует совершенствования, чем бы ни закончилась российская спецоперация. В долгосрочной перспективе независимая Украина может решить еще один ключевой вопрос — снизить производственные издержки. Немецкая Rheinmetall и британская BAE Systems в прошлом году открыли присутствие в стране с прицелом на развитие производства. Это только начало, но если США уйдут из Украины в “самоволку”, Европа будет вынуждена действовать так, как ей не приходилось никогда прежде.

Марк Чемпион — обозреватель Bloomberg, освещает Европу, Россию и Ближний Восток. Бывший глава стамбульского бюро The Wall Street Journal